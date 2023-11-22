كادت أحداث شغب دموية وتشابك وتلاسن ومضايقات أمنية أن تعصف بمواجهة العملاقين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، ضمن الجولة الـ6 من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتلاسن الثنائي رودريغو و ميسي، قبل انطلاق المبارة فتدخل اللاعبون لاحتواء الأمر في مواجهة نارية محفوفة بالشغب الجماهيري الذي كاد أن ينهي المباراة قبل بدايتها، إذ تأخرت انطلاقة المباراة لنحو نصف ساعة بعد شغب جماهيري شهدته مدرجات استاد "ماراكانا" من جماهير الأرجنتين، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن البرازيلي ليلقي القبض على بعض مثيري الشغب، وفق التقرير الذي نشره موقع الـ"RT" عبر صفحته الإلكترونية.

واعترض قائد الأرجنتين ميسي على تعامل الأمن مع الجماهير الداعمة لمنتخب بلاده، ليعود مع أفراد الفريق إلى غرفة تبديل الملابس قبل العودة إلى أرض الملعب من جديد.

وبدأت جماهير البرازيل والأرجنتين المشاحنات أثناء عزف النشيد الوطني البرازيلي، ما دفع الشرطة إلى توجيه الاتهامات إلى جماهير الفريق الزائر التي ردت بإلقاء مقاعد المدرجات على رجال الأمن.

22 خطأ مرتكباً

وبعد انطلاق المباراة، وخلال ربع ساعة فقط، شهدت عنفا كبيرا بين اللاعبين، بعدما حصل كلٌ من غيسوس ورافينيا، على بطاقة صفراء بسبب التدخل على رودريغو دي باول.

ومع مرور نصف ساعة، حصل أيضا كارلو أوغوستو على بطاقة أخرى، وسط اعتراضات من جانب المنتخب البرازيلي.

وشهدت المباراة 22 خطأ مرتكباً، احتسبها الحكم التشيلي، بييرو مازا جوميز ضد لاعبي المنتخبين، وهو أكثر من أي نصف ما شهده الشوط الأول في مباريات تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن، وانتهت المباراة بفوز تاريخي للمنتخب الأرجنتيني بهدف جاء عن طريق نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية المباراة بدأ الجمهور البرازيلي في المغادرة، وكانت أهزوجة "برازيلي، أخبريني بماذا تشعرين" تهز أرجاء ملعب "ماراكانا" التاريخي، من الضيوف الذين تعرضوا لاعتداء من الأمن قبل المبارة، لكنهم خرجوا في النهاية راضين بالنتيجة.

وفي ختام المباراة، بات رصيد منتخب الأرجنتين 15 نقطة في صدارة ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية، بينما تراجعت البرازيل للمركز السادس برصيد 7 نقاط، لتتلقى الخسارة الثالثة في التصفيات.