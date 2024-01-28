ريو دي جانيرو: عاد المهاجم البرازيلي دوغلاس كوستا الذي دافع عن ألوان بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي إلى بلاده عبر بوابة فلوميننسي، بحسب ما أعلن النادي الأحد.

وقال فلوميننسي في بيان إن كوستا (33 عاماً) الذي كان لاعباً حراً منذ رحيله المبكر عن لوس أنجليس غالاكسي الأميركي في تشرين الأول (أكتوبر)، أي قبل شهرين على انتهاء عقده، انضم إلى الفريق في صفقة تمتد حتّى عام 2025.

وخسر فلوميننسي، حامل لقب كوبا ليبرتادوريس والذي يقوده مدرب منتخب البرازيل السابق فرناندو دينيز (2023 2024)، نهائي مونديال الأندية أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 4 0 في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقال كوستا الذي لعب لغريميو في بداية مسيرته قبل الانتقال إلى شاختار دانييتسك الأوكراني عام 2010 "هو شيءٌ كنت أبحث عنه في مسيرتي. بعد فترةٍ من الغياب، أودّ العودة إلى البرازيل".

وتابع "فلوميننسي فريقٌ منافسٌ للغاية. في السنوات الماضية، كان يذهب بعيداً دائماً في المسابقات. هذا ما أهدف إليه".

لمع نجم كوستا مع غريميو ثمّ شاختار (2010 2015) قبل أن ينضمّ إلى بايرن في مرورين (2015 2017 و2020 2021) وتوج معه بالدوري ثلاث مرات والكأس والكأس السوبر، بالإضافة إلى مونديال الأندية عام 2020. دافع عن يوفنتوس وساهم بفوزه بلقب الدوري والكأس والكأس السوبر (2020 2017).

وعاد كوستا إلى غريميو مجدداً عام 2021 بالإعارة من "السيدة العجوز" لكنه فشل في تفادي هبوطه إلى الدرجة الثانية، قبل أن ينتقل إلى لوس أنجليس غالاكسي بالإعارة أيضاً، ومن ثمّ يوقّع عقداً نهائياً معه.