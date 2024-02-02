أبيدجان: لحقت الكونغو الديموقراطية بنيجيريا الى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في ساحل العاج بفوزها على غينيا 3 1 الجمعة على ملعب الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان.

وحولت الكونغو الديموقراطية التي حققت فوزها الاول في البطولة بعد 4 تعادلات متتالية، تخلفها بهدف للاعب لوهافر الفرنسي محمد بايو (20 من ركلة جزاء)، إلى انتصار بثلاثية تناوب على تسجيلها قائدها مدافع مرسيليا الفرنسي شانسيل مبيمبا (27) ومهاجم برنتفورد الانكليزي يوان ويسا (65 من ركلة جزاء) ولاعب بشيكتاش التركي آرثر ماسواكا (82).

وباتت الكونغو الديموقراطية ثاني المتأهلين الى دور الاربعة بعد نيجيريا التي تغلبت على أنغولا 1 0.

ويلتقي "الفهود" في دور الأربعة، في 7 شباط/فبراير الجاري، مع الفائز من مواجهة السبت بين ساحل العاج ومالي، وفي اليوم ذاتها تلعب نيجيريا مع المتأهل من مواجهة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا المقررة السبت أيضاً.

وهي المرة السادسة التي تبلغ فيها الكونغو الديموقراطية نصف النهائي بعد 1968 عندما توجت باللقب الاول و1972 و1974 عندما ظفرت بلقبها الثاني و1998 و2015.

بدأ المنتخب الغيني المباراة دون مركب نقص خصوصاً أنه عجز عن إلحاق الهزيمة بالكونغو الديموقراطية منذ 20 عاماً، وهما تواجها في المرة الأخيرة ضمن تصفيات كأس العالم 2018، وفاز "الفهود" 2 1 و3 1.

وبعد مرور 17 دقيقة من جس النبض، كسرت صافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال جدار الصمت عندما أعلن عن ركلة جزاء إثر خطأ ارتكب على بايو داخل المنطقة المحرمة سددها الأخير بنجاح (20) مسجلا ثالث أهدافه من أصل أربعة سجلها منتخب بلاده في البطولة الراهنة وأصبح أول غيني يحرز ثلاثة أهداف في نسخة واحدة منذ باسكال فيندونو في 2006 (4).

وبدا أن "الفيلة الوطنية" استفادت من عودة القائد نابي كيتا كأساسي فيما فضل المدرب كابا دياوارا إبقاء هدافه الأول مهاجم شتوتغارت الألماني سيرهو غيراسي (3 أهداف في 12 مباراة دولية) على دكة البدلاء بسبب الإصابة، بعدما شارك لدقائق في المباراة السابقة.

وعوض مبيمبا الخطأ الذي ارتكبه بتسببه بركلة الجزاء عندما عادل الأرقام بتسديدة قوية من زاوية صعبة اثر ركلة ركنية (27).

ورغم أن عدّاد الاستحواذ بقي مائلاً لغينيا التي يعود أفضل أداء لها إلى عام 1976 عندما خسرت أمام المغرب في النهائي في إثيوبيا، إلا أن ذلك بقي بلا تسديدات على مرمى الكونغو الديموقراطية.

أفضلية نسبية للكونغو

وفرض رجال المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر الذي تولى مسؤولية المنتخب الكونغولي في آب (أغسطس) 2022، أفضلية نسبية مع انطلاق الشوط الثاني، لكن دون فرص واضحة، إلى أن تقدم سيلاس كاتومبا مفومبا بالكرة ودخل المنطقة حيث تعرض لخطأ من جوليان جيانفييه فاقتنص ركلة جزاء أحرز منها ويسا الهدف الثاني لـ"الفهود" (65).

وسعى دياوارا إلى تغيير الواقع فزجّ بغيراسي مكان أمادو دياوارا (69) لكن ذلك لم يقف حائلاً دون تسجيل الكونغو الديموقراطية للهدف الثالث عبر ماسواكو من تسديدة مباشرة خادعة (82).