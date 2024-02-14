إيلاف من عمان: هدأت حدة الغضب التي سيطرت على موسى التعمري؛ نجم الأردن، بعد خسارة كأس آسيا قطر 2023، وخرج لتوجيه رسالة إلى الجماهير القطرية والعراقية بعد حالة الجدل الكبيرة المثارة بينهم.

النشامى كانوا قد خسروا نهائي البطولة القارية بثلاثية مقابل هدف وحيد أمام المنتخب القطري - مستضيف الحدث - ليتوج الأدعم باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وعقب المباراة، اتهم عديد الأردنيين، قطر بالفوز بطريقة غير شرعية، مع تلميحات بدفع رشاوى وما شابه، كما أن هناك من اللاعبين من ألمح بذلك في وسائل الإعلام. لكن التعمري تخلص من تلك التلميحات التي شوهت الديربي العربي الآسيوي، وطالب الجماهير بالتوقف عن الخروج عن النص والروح الرياضية.

طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل.. المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى أن لا تخرج عن الروح الرياضية والإنجرار وراء فتنة "الذباب الاعلامي والالكتروني" فالعلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا… — Mousa Al Tamari (@TamariMousa) February 13, 2024

نجم الأردن كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل.. المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى أن لا تخرج عن الروح الرياضية والإنجرار وراء فتنة "الذباب الاعلامي والالكتروني".

وأضاف: "العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".