الأحساء: أقام ميدان فروسية الأحساء السبت حفل سباقه السابع عشر، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة.

وتكوّن السباق من 9 أشواط، بلغت جوائزها 110,000 ريال، بمشاركة 168 خيلاً، حيث فاز بالشوط الأول فئة الخيل الرابحة من 0- 3 +4 (إنتاج سعودي) الجواد "سيف الصاملية" بقيادة الخيال عبدالله الخميس، وفاز بالشوط الثاني فئة الخيل الرابحة من 0-3 +4 (إنتاج سعودي) الجواد "الأجدلي" للخيال عبدالإله الحصين، وفاز بالشوط الثالث فئة مفتوح الدرجات للخيل العربية 3-4 (إنتاج مستورد) الجواد "استقلال" بقيادة الخيال عبدالله الخميس، وفاز بالشوط الرابع فئة مفتوح الدرجات مواليد 2020 (إنتاج سعودي) الجواد "خارجه" للخيال عبدالله الخميس.

أما الشوط الخامس فئة مفتوح الدرجات (+4) (إنتاج سعودي) فاز الجواد "ولد ناسكه" بقيادة الخيال مهدي الحبيل، وفاز بالشوط السادس فئة مفتوح الدرجات مواليد 2021 (إنتاج سعودي ) الجواد "النفلي" بقيادة الخيال محمد الحبيل، وفاز بالشوط السابع فئة مفتوح الدرجات أفراس +4 (إنتاج سعودي ) الجواد "هله" بقيادة الخيال عبدالله الحميد، وفاز في الشوط الثامن فئة الخيل المبتدئة مواليد 2020 (إنتاج سعودي) الجواد "المنتجب" بقيادة الخيال محمد النفزي.

واختتم الحفل بشوط الكأس "الشوط التاسع" والذي كان بدعم من نادي سباقات الخيل، فئة مفتوح الدرجات أفراس مواليد 2021 (إنتاج سعودي ) بتتويج الجواد "تاريا" بقيادة الخيال محمد الحبيل.