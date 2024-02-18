واشنطن : نجح نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري في محاولاته الأربع الأخيرة من الزاوية اليمنى، متفوقاً على سابرينا يونيسكو 29 26 في مواجهة "الجِنسيَن" من خارج القوس خلال عطلة نهاية أسبوع مباراة كل النجوم "أول ستار" السنوية التقليدية في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين.

وبعدما عادلت الرقم قياسي في تاريخ مسابقة الرميات الثلاثية إن كان عند السيدات أو الرجال، ضرب كوري في الثواني الأخيرة ونجح في آخر أربع محاولات له، متفوقاً على نجمة نيويورك ليبرتي.

وكانت النسخة الأولى من مواجهة "الجِنسَين" في الرميات الثلاثية مثيرة للغاية بعدما جمعت بين كوري، حامل الرقم القياسي بعدد الثلاثيات في تاريخ دوري "أن بي أيه"، وسابرينا، حاملة الرقم القياسي لعدد الثلاثيات خلال موسم واحد في دوري "دبليو أن بي أيه".

وقالت سابرينا "أمسية من هذا النوع تظهر للفتيات والصبية أنه إذا كنت جيداً في التسديد، فأنت جيد في التسديد بغض النظر إذا كان الأمر يتعلق بفتاة أو صبي. أعتقد أن الأمر برمته يتعلق بالقلب الذي تملكه والرغبة لديك في أن تكون أفضل شيء ممكن".

وبدوره، قال كوري من ملعب "غاينبريدج فيلدهاوس" الخاص بإنديانا بايسرز والذي يستضيف فعاليات نهاية أسبوع مباراة "أول ستار" المقررة الأحد والتي عادت الى صيغتها القديمة بمواجهة بين نجوم المنطقتين الشرقية والغريبة، إن ما آلت اليه المواجهة مع سابرينا "أفضل شيء يمكن أن يحصل أمام هذا المسرح (الملعب)... يجب نفعل ذلك غالباً (أي مواجهة بين الجِنسَين)".

ورفعت يونيسكو (26 عاماً) التحدي وطالبت كوري بمواجهتها بعدما نجحت العام الماضي في تسجيل 37 نقطة من أصل 40 ممكنة خلال مسابقة الرميات الثلاثة لمباراة "كل النجمات"، محققة رقماً قياسياً لم يصل اليه أي لاعبة أو لاعب في تاريخ المسابقة.

وقالت عن تجربتها السبت "كان ذلك مذهلاً. أن تكون قادراً على المشاركة في هذا الحدث الأول من نوعه وأن نأتي الى هنا وتقدم استعراضاً، فيجب فهم ما يعنيه هذا الأمر"، مضيفة "أنا متحمسة لتغيير المشهد والقدرة على القيام بذلك جنباً الى جنب مع أعظم من فعل ذلك على الإطلاق (أفضل مسجل ثلاثيات في تاريخ الدوري)".

وفي مسابقة الرميات الثلاثية التقليدية، فاز نجم ميلووكي باكس داميان ليلارد للمرة الثانية توالياً، مسجلاً محاولته الأخيرة في النهائي ليفوز 26 24 على كل من نجمي أتلانتا هوكس تراي يونغ ومينيسوتا تمبروولفز الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز.

وفي المسابقة الأكثر استعراضاً، أي الكبس (سلام دانك)، احتفظ أيضاً ماك ماكلونغ الذي يلعب في دوري فئة التطوير "أن بي أيه جي ليغ" مع أوسكيولا ماجيك التابع لأورلاندو ماجيك، بلقبه بعد تفوقه في الجولة النهائية على نجم بوسطن سلتيكس جايلن براون (98.8 مقابل 97.8)، مستعيناً في محاولته الأخيرة بالأسطورة المعتزل العملاق شاكيل أونيل.