طوكيو : أعلن الياباني الدولي السابق شينجي أوكازاكي، المتوّج بالدوري الإنكليزي مع ليستر سيتي عام 2016، انه سيعتزل كرة القدم نهاية الموسم الحالي.

ولعب المهاجم المجتهد دورًا رئيسيًا في فوز فريق الثعالب بأول لقب له في الدوري تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، حيث شارك في 36 مباراة وسجل خمسة أهداف في موسم 2015 2016.

ويحتل أوكازاكي (37 عامًا) المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي اليابان على الإطلاق، برصيد 50 هدفًا في 119 مباراة.

كتب أوكازاكي الإثنين في موقع انستغرام "قرّرت الاعتزال في نهاية الموسم".

تابع "قدّمت كل شيء كلاعب كرة قدم، لكني أدركت ان جسدي مرهق واني وصلت إلى الحد الأقصى من طاقتي البدنية".

وسجل أوكازاكي هدف الفوز الرائع على نيوكاسل (1 0) في المرحلة الثلاثين بتسديدة أكروباتية من مسافة قريبة وعزز صدارة فريقه بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديه.

وقال رانييري في الموسم التالي إن أوكازاكي "مهم للفريق لأنه يضغط كثيرا. إنه يوقظ لاعبينا، فهو معه الجرس".

وشارك أوكازاكي في ثلاث نهائيات لكأس العالم وكان ضمن صفوف منتخب اليابان المتوج بلقب كأس آسيا عام 2011.

يلعب حاليًا في فريق سانت تروند البلجيكي، بعد أن دافع عن ألوان فريقي هويسكا وقرطاجنة الاسبانيين عقب تركه ليستر في عام 2019.