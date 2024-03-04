باريس : عاد النروجي كاسبر رود الى نادي العشرة الاوائل في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب الصادر الإثنين، عقب بلوغه المباراة النهائية لدورة أكابولكو المكسيكية الدولية (500).

وكسب رود، وصيف بطل رولان غاروس مرتين وفلاشينغ ميدوز عام 2022، مرتبتين وصعد الى المركز التاسع على حساب الاسترالي اليكس دي مينور بطل دورة أكابولكو والذي تراجع مرتبة واحدة كونه لم يكسب أي نقطة على اعتبار أنه كان حاملا للقب الدورة المكسيكية.

ودخل الفرنسي أوغو أومبير نادي الـ15 الأوائل للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية بفضل تتويجه بلقب دورة دبي، وهو السادس له في ست مباريات نهائية.

وارتقى أومبير أربعة مراكز وأصبح في المرتبة الرابعة عشرة، فيما صعد وصيفه الكازخستاني ألكسندر بوبليك ثلاث مراكز وأصبح في المرتبة 20 الافضل في مسيرته الاحترافية.

من جهته، قفز الارجنتيني سيباستيان بايس المتوج بلقب دورة سانتياغو الى المركز التاسع عشر الافضل في مسيرته الاحترافية أيضا.

ولم يطرأ اي تعديل على المراكز الثمانية الاولى في التصنيف الذي يتصدره الصربي نوفاك ديوكوفيتش الصدارة أمام الاسباني كارلوس ألكاراس والايطالي يانيك سينر.

ولم تختلف الحال لدى السيدات، حيث خلدت أغلب اللاعبات إلى الراحة استعدادا لدورة إنديان ويلز الأميركية التي تنطلق الأربعاء.

وتتربع البولندية ايغا شفيونتيك على الصدارة أمام البيلاروسية ارينا سابالينكا والاميركية كوكو غوف.

وبقيت المراكز الـ22 الأولى دون تغيير، وكان الارتقاء الأبرز للبريطانية كايتي بولتر بـ22 مرتبة (27) عقب تتويجها بلقب دورة سان دييغو الأميركية، فيما صعدت الصينية يوي يوان المتوجة بأول لقب في مسيرتها الاحترافية في أوستن الاميركية 19 مرتبة (49)، ووصيفتها ومواطنتها وانغ شيو 12 مرتبة (52).

تصنيف اللاعبين العشر الاوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 9675 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 8805

3. يانيك سينر (إيطاليا) 8270

4. دانييل مدفيديف (روسيا) 7715

5. أندري روبليف (روسيا) 5010

6. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 4950

7. هولغر رونه (الدنمارك) 3720

8. هوبرت هوركاش (بولندا) 3405

9. كاسبر رود (النروج) 3405 (+2)

10. أليكس دي مينور (أستراليا) 3210 ( 1)

تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10105 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8725

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6975

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 6848

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5145

6. أنس جابر (تونس) 4173

7. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 4070

8. تشينوين جنغ (الصين) 4040

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3565