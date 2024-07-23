إيلاف من مدريد: وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاتهام إلى لاعبي منتخب إسبانيا رودري وألفارو موراتا بعد أن رددا هتافات "جبل طارق إسبانية" خلال احتفالات كأس أوروبا في مدريد.

قدم اتحاد كرة القدم في جبل طارق (GFA) في البداية شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بشأن الاحتفالات "الاستفزازية والمهينة للغاية" من قبل لاعبي المنتخب الإسباني بعد نجاحهم في بطولة أوروبا.

ثم قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط لفحص هتافات رودري وموراتا خلال احتفالات المنتخب الإسباني في موكب النصر في مدريد يوم 15 تموز (يوليو)، في نافورة سيبيليس بالمدينة. وقال الاتحاد الغاني إنه يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

إجراءات تأديبية

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ ذلك الحين أنه تم فتح إجراءات تأديبية ضد رودري وموراتا. وتشمل الاتهامات انتهاك المبادئ العامة للسلوك، والقواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية، والإساءة إلى سمعة الرياضة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن "هيئة المراقبة والأخلاق والانضباط (CEDB) ستتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر في الوقت المناسب".

وفي لقطات تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ قائد منتخب إسبانيا موراتا الهتاف: "إنها إسبانية، وجبل طارق إسباني" في إشارة إلى شبه الجزيرة الواقعة في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية، وهي أرض بريطانية رسمياً على الرغم من وقوعها في اسبانيا.

أخذ رودري، لاعب وسط منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي، والذي اختير كأفضل لاعب في البطولة، الميكروفون على المسرح وانضم إلى الترنيمة، ويمكن سماع موراتا وهو يقول لرودري: "يا رجل، أنت تلعب في إنجلترا".

جبل طارق أرض بريطانية منذ 1713

يذكر أن جبل طارق أصبح أرضاً بريطانية منذ عام 1713، بعد أن استولت القوات الأنجلو هولندية على شبه الجزيرة من إسبانيا خلال حرب الخلافة الإسبانية في عام 1967، ورفض سكانها السيادة الإسبانية في استفتاء، وفي عام 2002 رفضوا السيادة المشتركة بين إسبانيا والمملكة المتحدة.

ولا تزال إسبانيا تطالب بالسيادة على شبه الجزيرة، حيث تقول حكومتها: "إسبانيا لا تعترف بهذا الاحتلال".

تم الاعتراف بجبل طارق كعضو كامل في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2013، وفي وقت لاحق من ذلك العام، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إبقاء جبل طارق وإسبانيا منفصلين في مجموعات التصفيات للبطولات الكبرى بسبب "الحساسيات" بين الدول.