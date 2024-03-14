انديان ويلز (الولايات المتحدة) : بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنّف رابعاً عالمياً الدور ربع النهائي في دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعد تخطيه البلغاري غريغور ديميتروف الثاني عشر بصعوبة 6 - 4 و6 - 4 الأربعاء، فيما ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً بخسارتها المفاجئة أمام الأميركية إيما نافارو 3 - 6 و6 - 3 و2 - 6.

عند الرجال، سيلعب مدفيديف الذي خسر النهائي في العام الماضي، مع الدنماركي هولغر رونه السابع، الفائز على الأميركي تايلور فريتز المتوّج باللقب عام 2022 بنتيجة 2 - 6 و6 - 7 (2/7) و3 - 6.

بعد المباراة الأولى، قال مدفيديف إن الاستمرارية كانت مفتاح فوزه في المباراة التي شهدت رياحاً قوية.

وأضاف الروسي الذي يسعى إلى تحقيق لقبه الأوّل في الدورة "أعتقد أنني لعبت بشكلٍ جيدّ عموماً".

مباراة جنونية

وبعد المباراة الثانية قال رونه "كانت مباراة جنونية. تمكنت من رفع مستواي في نهاية المجموعة الثانية. واصلت الإيمان (بالفوز). كنت متأخّراً بالنتيجة وعانيت في كسر إرساله (...) واكتسبت الثقة بعد الفوز في المجموعة الثانية".

وضرب الأميركي تومي بول السابع عشر موعداً مع النروجي كاسبر رود التاسع بعد فوزه على الإيطالي لوكا ناردي (123) الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً الإثنين.

واحتاج بول إلى ساعة و21 دقيقة لحسم النتيجة 6 - 4 و6 - 3.

وكان رود قد عانى لحجز مقعده إلى ربع النهائي بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الفرنسي غايل مونفيس (37 عاماً والمصنف 54 عالمياً) إلى فوز 3 - 6 و7 - 6 (7 - 3) و

6 - 4.

غوف تواصل مسيرتها

ولدى دورة السيدات للألف، لم تظهر سابالينكا وصيفة الدورة في الموسم الماضي والمتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين (2023 و2024) بصورة جيدة في كاليفورنيا حيث اضطرت لانقاذ 4 كرات في الدور السابق أمام الاميركية بيتون ستيرنز.

وفشلت البيلاروسية في الحفاظ على نمط انتصاراتها بعدما نجحت في الدفاع عن لقبها في أستراليا، اذ كانت قد خرجت من مباراتها الافتتاحية في دبي الشهر الماضي.

ولم تتمكن سابالينكا، البالغة 25 عاما، من فرض أسلوب لعبها أمام نافارو (23 عالمياً) التي بلغت في سن الـ22 عاماً ربع نهائي احدى دورات الالف للمرة الاولى في مسيرتها، علما انها حققت فوزها الاول على احدى المصنفات ضمن المراكز الخمس الاوليات.

وفازت نافارو المتوجة بلقب دورة هوبرت الاسترالية (250) في كانون الثاني (يناير) بأكثر عدد من المباريات هذا الموسم (18)، علماً أنها شاركت في 7 دورات حتى الآن، حيث وصلت إلى نصف نهائي دورتي أوكلاند وسان دييغو.

قالت نافارو "شعرت بأني بحالة جيدة جدا، هذا النوع من المباريات ليس سهلا. لقد لعبت بشكل جيد خلال اللحظات المهمة. تمكنت من الحفاظ على عدوانيتي حتى عندما كانت ترسل بشكل جيد، وهذا ما سمح لي بمقاومة الضغوط".

وستواجه نافارو في ربع النهائي اليونانية ماريا ساكّاري التاسعة الفائزة على الفرنسية ديان باري (61) 6 - 2 و3 - 6 و6 - 3.

وتأهّلت الأميركية كوكو غوف الثالثة والتي احتفلت بعيد ميلادها العشرين، إلى ربع النهائي على حساب البلجيكية إليز مرتنز الفائزة بأربع بطولات كبرى 6 - 0 و6 - 2.

وستلعب غوف مع الصينية يوي يوان (49) التي فازت بدورها على الروسية داريا كاساتكينا (12) بنتيجة 4 - 6 و6 - 4 و6 - 3.

وقالت غوف بعد المباراة "شعور جيد ان احصد الفوز أخيرا في عيد ميلادي".

وينطلق الدور ربع النهائي عند الرجال الخميس حيث يلعب الاسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب مع الالماني ألكسندر زفيريف، فيما يواجه الايطالي يانيك سينر بطل أستراليا المفتوحة التشيكي ييري ليهيتشكا.