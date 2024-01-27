ملبورن: يتبارز الروسي دانييل مدفيديف والإيطالي يانيك سينر على لقب أول في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، عندما يلتقيان الاحد في المباراة النهائية في ملبورن.

منذ احراز السويسري ستانيسلاس فافرينكا لقب 2014، هيمن الصربي نوفاك ديوكوفيتش بستة القاب، كما أحرز السويسري روجيه فيدرر لقبين والإسباني رافايل نادال لقباً واحداً.

لكن فوز سينر الصاخب على ديوكوفيتش الجمعة في نصف النهائي بأربع مجموعات، وضع حداً لحقبة الصربي المخضرم، على الأقل موقتاً.

حاصر الإيطالي خصمه المتوّج باللقب عشر مرات وحرمه بهدوئه من متابعة حلم الوصول إلى اللقب الخامس والعشرين القياسي في الغراندسلام.

لم يخسر الإيطالي إية مجموعة حتى نصف النهائي وكان مبهراً بارسالاته، إذ لم يواجه أي نقطة كسر ارسال أمام "نولي"، وكُسر مرتين فقط من أصل 88 مرة في ملبورن.

قال سينر (22 عاماً) ان ايمانه بقدرته على احداث تغيير في البطولات الكبرى، عزّزه فوزه على ديوكوفيتش مرتين في نهاية موسم 2023.

قال "أنا مرتاح حقاً، بصراحة. أحاول العمل بجهد قدر الإمكان، وفي ذهني اعتقد ان العمل الجاد يؤتي ثماره بطريقة ما، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق أحلامنا".

تابع اللاعب الشاب "إذا تحقق هذا الأمر، يكون جيداً. وإذا لم يتحقق، أكون قد قدّمت كل ما في وسعي، والباقي لا يمكنني السيطرة عليه".

وبحال تتويج المصنف رابعاً عالمياً، سيكون الأصغر منذ 2008، عندما أحرز ديوكوفيتش لقبه الكبير الأول بعمر العشرين.

كما سيصبح ثالث إيطالي يحرز لقباً كبيراً في فردي الرجال والأوّل في أستراليا.

مدفيديف للاستفادة من خبرته

وسيجمع نهائي ملعب رود ليفر أرينا الأحد لاعبين يعيشان فترة ثبات لافتة، منذ بداية موسم 2023، إذ أحرز سينر ومدفيديف انتصارات أكثر من أي لاعب آخر.

ويسعى مدفيديف (27 عاماً)، المصنف ثالثاً عالمياً، إلى احراز ثاني ألقابه الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز 2021، وذلك عندما يخوض النهائي الثالث في ملبورن، بعد سقوطه أمام ديوكوفيتش في 2021 ونادال في العام التالي.

لكن مشواره نحو النهائي كان أكثر تعقيداً من الذي واجهه سينر. أمضى 20.5 ساعة في الملاعب، أي أكثر بنحو ست ساعات من الإيطالي.

خاض ثلاث مباريات طويلة انتهت بخمس مجموعات، وقلب تأخره بمجموعتين مرتين، بينها نصف النهائي المشوّق أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

قال الروسي صاحبة القامة الطويلة "أنا أقوى من قبل لاني بت مقتنعاً بتحقيق بعض الأمور الاضافية. قبل ذلك، لم أكن أقوم بها لبلوغ النهائي".

تابع "أنا أقوى من الناحية الذهنية، وسعيد لذلك".

أردف الروسي "بصراحة، من الأفضل أن تبلغ النهائي بعد أن تفوز بمباريات من ثلاث أو أربع مجموعات، لكن هذا ما حصل. أنا فخور واتطلع للنهائي لتقديم كل ما أملك".

في المواجهات المباشرة بين اللاعبين، يتقدّم مدفيديف 6 3 على سينر، رغم ان الايطالي فاز في آخر ثلاث مواجهات، بينها نهائي دورة ايه تي بي الختامية في تشرين الثاني (نوفمبر).

وصحيح ان سينر رفع من مستوياته بشكل لافت، الا ان خبرة مدفيديف قد تلعب دورها، إذ يستعد لخوض سادس مباراة نهائية في البطولات الكبرى.