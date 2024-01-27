ملبورن: حققت البيلاروسية أرينا سابالينكا فوزاً ساحقاً على الصينية جنغ تشينوين 6 3 و6 2 السبت، محرزة لقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وحسمت المصنفة ثانية عالمياً البالغة 25 عاماً، المباراة النهائية في 76 دقيقة أمام المصنفة 15 عالمياً على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، لتحرز ثاني ألقابها الكبرى.

ترجمت تفوّقها الكبير في الأسبوعين الماضيين وانهت البطولة دون أن تخسر أية مجموعة.

كما برهنت عن ثبات مستواها في المناسبات الكبيرة، إذ بلغت على الأقل نصف النهائي في آخر ست مشاركات لها في بطولات الغراندسلام.

واصبحت سابالينكا أوّل لاعبة تحتفظ بلقبها في ملبورن منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا عامي 2012 و2013.

في المقابل، أخفقت تشينوين (21 عاماً) أن تصبح ثاني متوجة صينية بلقب كبير بعد نا لي المتوجة برولان غاروس في 2011 وأستراليا 2014، بيد انها ستدخل نادي العشر الأول الأوليات في تصنيف الإثنين للاعبات المحترفات لتصبح سابعة، علماً انها دخلت عام 2021 وهي مصنفة 143 عالمياً.