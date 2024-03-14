برلين: احدث مدرب منتخب المانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان تغييرا واسعا في تشكيلة "دي مانشافت" للمباراتين الوديتين المقررتين هذا الشهر وذلك قبل ثلاثة اشهر من استضافة البلاد لكأس أوروبا 2024.

وأعاد ابن الـ 36 عاما، الحارس المخضرم مانويل نوير ولاعب الوسط توني كروس الفائزين بكأس العالم 2014، فيما استبعد 11 لاعبا من التشكيلة التي خاضت النافذة السابقة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وأعلن كروس الشهر الماضي عودته عن اعتزاله الدولي، معبراً عن جهوزيته لحمل ألوان "دي مانشافت" بدءاً من آذار (مارس) المقبل.

الهدف.. احتلال أوروبا كروياً

ويفتتح المنتخب الالماني مشواره في النهائيات بمواجهة اسكتلندا في 14 حزيران (يونيو) في ميونيخ. وسيواجه وديا كل من فرنسا في 23 الحالي وهولندا في 26 منه، وذلك تأهباً للعودة من جديد إلى قمة مستوياته، على أمل السيطرة على القارة العجوز والفوز باللقب القاري، خاصة أن البطولة تقام في ألمانيا، وطموح المنتخب الملقب بـ"المانشافت" دائماً هو "احتلال أوروبا كروياً"، وإن تراجع كثيراً في الفترات الماضية.

تراجع مخيف للماكينات

وفاز المنتخب الالماني بثلاث مباريات فقط من اصل 11 مباراة خاضها عام 2023، وذلك بعد خروجه ايضا من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر، مما دفع بالاتحاد الالماني لاقالة المدرب هانزي فليك الذي أصبح أول مدرب يقال في تاريخ المنتخب.

وبرز غياب العديد من النجوم عن تشكيلة ناغلسمان الجديدة ابرزهم ليون غوريتزكا، سيرج غنابري، ماتس هاملس، نيكلاس زوله، فيما لم يتم تسمية لوروا سانيه بسبب ايقافه.

في المقابل، استدعى ناغلسمان دينيز اونداف، ماكسيميليان ميتلشتادت وفالديمار انتون وكريس فوريش من شتوتغارت، إضافة الى يان نيكلاس بيستي من هايدنهايم الصاعد حديثا، ولاعب بايرن الشاب الكسندر بافلوفيتش، ومهاجم هوفنهايم ماكسيميليان باير.

خبرة وشباب

ناغلسمان استدعى في تشكيلته مزيجاً من عناصر الخبرة والشباب، كما أن هناك ما لا يقل عن 6 لاعبين ينشطون في بطولات الدوري خارجياً بعيداً عن الدوري الألماني، وخاصة في الدوري الإنكليزي، وكذلك الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي يمنح منتخب ألمانيا قوة الشخصية، خاصة أن اللاعب المحترف خارجياً يتميز بقوة الشخصية والقدرة على خوض مواجهات تنافسية وتحت ضغوط جماهيرية دون أن يهتز.

في ما يلي التشكيلة الكاملة للمنتخب الالماني:

في المرمى: اوليفر باومان (هوفنهايم)، برند لينو (فولهام الانكليزي)، مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني)

في الدفاع: فالديمار انتون (شتوتغارت)، بنجامان هنريش (لايبزيغ)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبن كوش (اينتراخت فرانكفورت)، ماكسيميليان ميتلشتادت (شتوتغارت)، ديفيد راوم (لايبزيغ)، انتونيو روديغر (ريال مدريد الاسباني)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

في الوسط: روبرت اندريش (ليفركوزن)، يان نيكلاس بيستي (هايدنهايم)، كريس فوريش (شتوتغارت)، باسكال غروس (برايتون الانكليزي)، إيلكاي غوندوغان (برشلونة الاسباني)، توني كروس (ريال مدريد)، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، فلوريان فيرتز (ليفركوزن)