سيول: سجل سون هيونغ مين هدفاً لكن منتخب كوريا الجنوبية سقط بفخ التعادل أمام تايلاند 1 - 1، الخميس في الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.

وهذه أوّل مباراة لـ"شمشون الكوري" بعد إقالة المدرب الألماني يورغن كلينسمان اثر الاخفاق في كأس آسيا الأخيرة، والشجار بين سون ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي الشاب لي كانغ إن الذي أدى إلى خلع في اصبع سون عشية الخسارة أمام الأردن 0 - 2 في نصف النهائي.

استهل لي مباراة الخميس على مقاعد البدلاء، قبل دخوله اثر هدف التعادل الصادم لمنتخب تايلاند الملقب بـ"أفيال الحرب"، في سيول أمام أكثر من ستين ألف متفرّج، عندما أطلق سوفانات مويانتا تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 62 خلافاً لمجريات اللعب. وكان سون، نجم توتنهام الإنكليزي، افتتح التسجيل في الدقيقة 42 من مسافة قريبة.

ورفعت كوريا الجنوبية التي يشرف عليها موقتاً هوانغ سون هونغ مدرب منتخب تحت 23 عاماً، رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق ثلاث عن تايلاند وأربع عن الصين التي تلعب في وقت لاحق مع مضيفتها سنغافورة.