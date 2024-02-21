سيول (كوريا الجنوبية): اعتذر نجم منتخب كوريا الجنوبية سون هيونغ مين الأربعاء عن دوره في شجار مع مواطنه لي كانغ إن خلال المشاركة في كأس آسيا الأخيرة في قطر وطالب المشجعين بالصفح عن لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الشاب.

وكان مهاجم توتنهام الإنكليزي تعرّض لخلع في اصبعه اثر شجار مع زملائه عشية المباراة التي خسرها أمام الأردن (0 -2) في نصف نهائي كأس آسيا، بحسب ما أكدّ الاتحاد الكوري.

ونشر اللاعبان بيانين متزامنين الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فعرض سون صورة مع لي وهما يبتسمان ويضعان ذراعيهما على اكتاف بعضهما البعض.

وقال لاعب الوسط الهجومي لي (23 عاماً) الذي القى المشجعون باللوم عليه في الشجار وتخلى عنه المعلنون، انه سافر إلى لندن للاعتذار شخصياً من سون.

من جهته، قال سون الذي تطرّق للمسألة للمرة الأولى علناً، في بيان على انستغرام "انا آسف حقاً لتسببي بمشكلات وسنعمل سوياً جاهدين لتطوير المنتخب الوطني".

قصة المشاجرة

وكان الاشكال، حسب تقارير، وقع بعد انّ حاول بعض اللاعبين الشبان في المنتخب الكوري، بمن فيهم لي كانغ إن، مغادرة العشاء الأخير قبل المباراة والذهاب للعب كرة الطاولة.

أغضب هذا التصرّف القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين، حيث يُعدّ العشاء عشية المباريات الكبرى بمثابة تقليد لتقريب الفريق من بعضه.

وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه أنّه عندما طلب سون من زملائه الشبان الجلوس، ردّوا عليه "ببعض الأشياء غير المحترمة". تابع "خلال ثوان، وقع الخلاف الذي انتشر في مكان العشاء ليتم ابعاد اللاعبين عن بعضهم البعض"، قبل أن يتعرّض "سون لإصابة سيئة في اصبعه وهو يحاول تهدئة الامور".

وغَضِب سون وأمسك بلي الذي ردّ بمحاولة لكمه، حسب وكالة يونهاب التي ذكرت أنها استندت إلى مصادر مطلعة على الحادثة.

واجبات القائد

تابع سون في بيانه "أعتقد أن تصرفاتي قد تواجه انتقادات. سأفعل ذلك مرّة أخرى من أجل الفريق، بحال تكررت الحالة، لأن هذا من واجبات القائد".

وعن الهجوم الذي تعرّض له لي بعد الحادث، شرح سون "مرّ كانغ إن بوقت عصيب بعد الحادث. أرجوكم سامحوه بعقل منفتح". تابع "فكّر كانغ إن بصدق بتصرفاته واعتذر لي ولكل فرد في المنتخب الوطني".

وكان لي اعتذر الأسبوع الماضي وكرّر هذا الأمر الأربعاء "أفكاري قصيرة النظر وتصرفي غير اللائق خذلت سون، المنتخب الوطني وعشاق كرة القدم".