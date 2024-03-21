طوكيو : اقترب المنتخب الياباني من التأهل الى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد فوز ثالث توالياً على حساب ضيفه الكوري الشمالي 1 - 0 الخميس في طوكيو.

وسجّل آو تاناكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وعزّز "الساموراي" موقفه في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، وقال تاناكا المحترف مع فورتونا دوسلدورف من الدرجة الألمانية الثانية "كانت مباراة صعبة، واعتقد اننا جعلناها صعبة على أنفسنا. لكن الفوز هو الأهم في النهاية".

ودافع المدرّب هاجيمي مورياسو عن أداء لاعبيه "أظهرنا الاصرار حتى النهاية رغم الظروف الصعبة.. حققنا الفوز اليوم لان لاعبينا لبوا التوقعات".

ولم يكن فوز المنتخب الياباني مقنعا الى حد بعيد الا انه أعاده الى سكة الانتصارات بعد مشاركة مخيّبة للآمال في كأس آسيا التي اقيمت اخيرا في قطر، عندما خرج من الدور ربع النهائي على يد ايران 1- 2.

وسيتواجه البلدان من جديد في لقاء الاياب الثلاثاء في بيونغيانغ، وهي المباراة الاولى لليابانيين في كوريا الشمالية منذ العام 2011.

لكن وكالة كيودو اليابانية أشارت الخميس إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح باقامة المباراة على ارضها بسبب مخاوف حول تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.