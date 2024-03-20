طوكيو: ناشدت وزارة الخارجية اليابانية أنصار منتخب كرة القدم عدم التوجه الى كوريا الشمالية "العدائية" الاسبوع المقبل، لحضور مباراة بين البلدين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة الى مونديال 2026.

وقالت الوزارة على حسابها على موقع "أكس" (تويتر سابقا) "تطلب وزارة الخارجية اليابانية بشدة من عامة الناس الامتناع" عن حضور المباراة المقررة في 26 اذار (مارس) وهي الأولى بين الفريقين في كوريا الشمالية منذ 2011.

واضافت "كما تعلمون، فإن كوريا الشمالية تتخذ وجهة نظر عدائية تجاه اليابان ولا ننصح عامة الناس بالسفر".

وتلعب اليابان وكوريا الشمالية في طوكيو يوم الخميس في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل مباراة الإياب في 26 الحالي.

وتنصح اليابان منذ فترة طويلة مواطنيها بعدم السفر إلى كوريا الشمالية، لكنها لا تمنعهم صراحة من القيام بذلك. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ولم يتضح عدد المشجعين، الذين يرغبون في السفر، علماً بأنهم يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى كوريا الشمالية للقيام بذلك.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (أن أتش كاي) أن 14 مسؤولاً حكومياً سيرافقون المنتخب الياباني في المباراة بالإضافة إلى عدد صغير من وسائل الإعلام.

أرض محايدة

وكانت مباراة منتخب السيدات بين المنتخبين المؤهلة الى اولمبياد باريس نُقلت من العاصمة الكورية الشمالية إلى أرض محايدة في السعودية الشهر الماضي بطلب من الاتحاد الياباني الى نظيره الاسيوي، وذلك بسبب الافتقار إلى الشفافية حيال الأمور التشغيلية وندرة الرحلات الجوية.

وتأثرت العلاقات بين البلدين بسبب قضايا من بينها التعويضات عن الاحتلال الياباني القاسي لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945 وأخيراً إطلاق بيونغ يانغ صواريخ على الأراضي اليابانية.