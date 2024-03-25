باريس : تسعى أوكرانيا الى التأهل لأوّل بطولة كبرى منذ بدء الغزو الروسي للبلاد مطلع 2022، حين تتواجه مع "ضيفتها" أيسلندا الثلاثاء في فروكلاف البولندية، في نهائي مسار الثاني من ملحق كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وبدا أن مشوار أوكرانيا في الملحق سينتهي عند نصف النهائي بعدما تخلفت الخميس أمام مضيفتها البوسنة والهرسك 0 - 1 حتى الدقيقة 85، حين أدرك البديل رومان ياريمتشوك التعادل، قبل أن تتحقق الصدمة بهدف الفوز للضيوف عبر أرتيم دوفبيك بكرة رأسية بعد عرضية من ياريمتشوك الذي فرض نفسه نجم اللقاء بامتياز (88).

وحجز فريق المدرّب سيرهي ريبروف بطاقته الى نهائي المسار، حيث سيتواجه الثلاثاء مع أيسلندا الفائزة بدورها على إسرائيل 4 - 1.

ويأمل الأوكرانيون ألا يتكرّر سيناريو مونديال قطر 2022 حين فشلوا في التأهل الى النهائيات الأولى لهم منذ الغزو الروسي، بخسارتهم في نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي أمام ويلز 0 -1.

الطموح "بعض السعادة"

وأفاد ريبروف بعد العودة الرائعة أمام البوسنة "قلت للاعبين قبل المباراة إني آمل منح الناس في أوكرانيا بعض السعادة في الوقت الحالي. روسيا هاجمت أوكرانيا بثلاثين صاروخاً الليلة الماضية (الأربعاء). الهجمات الصاروخية تتكرّر كل يوم".

وتابع "مهمتنا وهدفنا هنا هما الإظهار أننا ما زلنا على قيد الحياة، أننا ما زلنا نقاتل ضد الروس، أننا بحاجة الى مساعدة من أوروبا".

واستلم مهاجم توتنهام ووست هام الإنكليزيين سابقاً والذي خاض 75 مباراة بألوان بلاده، مهمة الاشراف على المنتخب في حزيران (يونيو) 2023 وكان قريباً من قيادته للتأهل المباشر الى النهائيات القارية قبل أن تنتزع إيطاليا حاملة اللقب البطاقة بفارق المواجهتين المباشرتين عن فريقه.

ولم يغب المنتخب الأوكراني عن كأس أوروبا منذ 2012 حين تأهل للمرة الأولى منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي، وقد وصل في النسخة الأخيرة صيف 2021 الى ربع النهائي.

أما أيسلندا، فخاضت النهائيات القارية مرة واحدة فقط وذلك عام 2016 حين وصلت الى ربع النهائي.

وستكون المواجهة الثالثة بين المنتخبين، بعد أولى في تصفيات كأس أوروبا 2000 حين تعادلا ذهاباً في أوكرانيا 1 1 وفازت الأخيرة إياباً خارج أرضها 1 - 0، وثانية في تصفيات مونديال 2018 حين تعادلا ذهاباً 1 1 أيضاً في أوكرانيا قبل أن تفوز أيسلندا إياباً 2 - 0.

ويلعب المتأهل منهما في نهائيات الصيف المقبل ضمن المجموعة الخامسة بجانب بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.

جورجيا تبحث عن الانجاز

وفي تبليسي، تبحث جورجيا عن تحقيق الانجاز والتأهل لأوّل بطولة كبرى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفياتي بداية التسعينات، وذلك حين تلتقي ضيفتها اليونان بطلة 2004 في نهائي المسار الثالث.

وبلغت جورجيا نهائي المسار بفوز مثير للجدل على ضيفتها لوكسمبورغ 2 - 0.

وبعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف سجله بودو زيفزيفادزه في الدقيقة 40، وجد المنتخب الذي يدربه الفرنسي ويلي سانيول نفسه على المسافة ذاتها من ضيفه الذي أدرك التعادل في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة لجيرسون رودريغيس ارتدت من القائم الأيسر الى الشباك.

لكن حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) تدخّل ليس بسبب مخالفة في الهدف بل بسبب حادثة حصلت قبله على مشارف منطقة جزاء الضيوف، معتبراً أن ماكسيم شانو يستحق الطرد بسبب خطأ ارتكبه على جورج ميكاوتادزه.

وبذلك، ألغى الحكم هدف رودريغيس لكنه لم يلغِ الانذار الذي تلقاه الأخير بسبب المبالغة في احتفاله.

وبعد دقائق معدودة، وجه زيفزيفادزه الضربة القاضية لآمال لوكسمبورغ ببلوغ النهائيات الكبرى الأولى في تاريخها بتسجيله الهدف الثاني أيضاً (63).

والمرة الوحيدة التي اقتربت فيها جورجيا من بلوغ نهائيات بطولة كبرى كانت في كأس أوروبا الأخيرة، حين وصلت الى نهائي المسار الرابع في الملحق قبل الخسارة أمام مقدونيا الشمالية 0 - 1.

وبدورها، أبقت اليونان التي حلت ثالثة في المجموعة الثانية من التصفيات خلف فرنسا وهولندا، على أملها بالعودة الى النهائيات لأوّل مرّة منذ 2012 ببلوغها نهائي المسار بفوزها الكبير على ضيفتها كازاخستان 5 - 0.

وستكون مواجهة الثلاثاء الأولى بين جورجيا واليونان التي يشرف عليها الأوروغوياني غوستافو بوييت، منذ تصفيات كأس أوروبا 2012 حين تعادلا 1-1 وفاز أبطال 2004 إياباً خارج الديار 2 - 1.

ويتأهل الفائز بينهما للعب في المجموعة السادسة بجانب البرتغال بطلة 2016 وتركيا وتشيكيا.

بولندا تصطدم بويلز

وفي كارديف، يصطدم طموح بولندا ببلوغ النهائيات للمرة الخامسة توالياً بويلز، وذلك بعد بلوغهما نهائي المسار الأول بفوزهما الكبيرين بين جماهيرهما على إستونيا 5 - 1 وفنلندا 4 - 1 توالياً.

وتبحث ويلز عن المشاركة الثالثة توالياً في البطولة القارية والرابعة في آخر خمس محاولات لها للتأهل الى بطولة كبرى بعدما شاركت نهاية 2022 في مونديال قطر حيث خرجت من الدور الأول.

وقال مدرب ويلز روب بايج لإذاعة "بي بي سي راديو" إنه "اعتدنا على ذلك (خوض الملحق) ونجحنا. نعلم ما يجب القيام به ولا نهاب الأمر"، مضيفاً "تذوقنا طعم المشاركة في بطولة كبرى وأعجبنا ذلك".

وكان المنتخبان معاً في النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية حيث تواجها في المجموعة الرابعة للمستوى الأول وفازت بولندا ذهاباً 2 - 1 وإياباً 1 - 0.