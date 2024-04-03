لندن: سيكون آدم بيتي متواجداً الصيف المقبل في أولمبياد باريس للدفاع عن ذهبية سباق 100 م صدراً، وذلك بعد تسجيله أسرع زمن لهذا العام خلال بطولة بريطانيا للسباحة.

وانسحب الفائز بثلاث ذهبيات أولمبية (100 م صدراً في ريو 2016 وطوكيو 2020 والتتابع 4 مرات 100 م مختلطة متنوعة في طوكيو 2020) من بطولة بريطانيا العام الماضي لأنه أراد الابتعاد عن المنافسات من أجل التعامل مع مشاكله النفسية والادمان على الكحول.

لكنه وجه الثلاثاء في لندن رسالة قوية لمنافسيه على لقب 100 م صدراً في أولمبياد باريس، بإحرازه السباق بزمن 57.94 ثانية، ليكون بذلك أسرع توقيت لابن الـ29 عاماً منذ فوزه بالذهبية في أولمبياد طوكيو صيف 2021.

وسيطر بيتي على هذا السباق طيلة ثمانية أعوام بين 2014 و2022 وحطم رقمه القياسي العالمي أربع مرات، آخرها في 21 تموز (يوليو) 2019 حين سجل 56.88 ثانية.

لكنه لم يحقق أفضل من المركز الرابع في ألعاب الكومنولث عام 2022، متأثراً بذيول تعرضه لكسر في قدمه، قبل أن يقرر الابتعاد لمعظم عام 2023 من أجل التعامل مع مشاكله النفسية.