سيول : فشلت البطلة الأولمبية ثلات مرات في القوس والنشاب الكورية الجنوبية آن سان في التأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، عقب خسارتها في المسابقات المحلية.

ولم يكن النجاح حليف سان (23 عاماً) في المسابقات الوطنية الاثنين، بعدما فشلت في أن تحجز مكانها بين الـ 16 الاوليات من أصل 24 رياضية.

وباتت آن أول امرأة منذ عام 1904 تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في القوس والنشاب في دورة أولمبية واحدة عندما توجت عنقها بالمعدن الاصفر في المسابقات الفردية والجماعية والفرق المختلطة في ألعاب طوكيو التي نُظّمت صيف 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ورغم نجاحها المذهل، إلاّ أن سان تعرّضت لإساءات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض مواطنيها من الرجال بسبب شعرها القصير، لتحصل على دعم مطلق من الحركات الداعمة للنساء.

فازت بفضية الفردي في دورة الألعاب الآسيوية العام الماضي، وكانت أيضاً ضمن فريق السيدات الفائز بالميدالية الذهبية في مدينة هانغجو الصينية.

وتُعد كوريا الجنوبية القوة المهيمنة في رياضة القوس والنشاب على مستوى العالم، وخاصة عند فرق السيدات الفائزة بالميدالية الذهبية في تسع دورات أولمبية متتالية منذ ادراج هذه المسابقة في الالعاب الاولمبية عام 1988.

وذكرت وسائل اعلام محلية بينها "أس تي أن" الثلاثاء أن "سان فشلت في حجز مكانها مع المنتخب الوطني هذا العام لأنها لم تدخل ضمن قائمة الـ16 الأوليات".