الرياض: تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، وزن "49"، إلى أولمبياد باريس 2024 وسجلت دنيا اسمها رسميًا أول لاعبة سعودية تنتزع بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، وذلك بعد تأهلها من خلال التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية ‫باريس(2024‬).

وجاء تأهل اللاعبة دنيا بعد أداء مشرف ومتميز ومجهود كبير قدمته في جميع المباريات في التصفيات التأهيلية ليضاف هذا الإنجاز لسلسلة النتائج المتقدمة التي حققتها على الصعيدين الآسيوي والعالمي ومن أبرزها توشحها بالميدالية البرونزية عالميا وآسيويا، خلال 2022 - 2023.

وعبر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري عن فخره بوصول اللاعبة دنيا للأولمبياد ، وهو ما يُعد تأكيداً على علو كعب لاعبي أخضر التايكوندو خلال مشاركاتهم الخارجية، مشددًا على أن الهدف القادم هو تحقيق أفضل النتائج والمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.