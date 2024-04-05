باريس: مدّد بطل العالم لسباقات الدراجات النارية في فئة موتو جي بي عام 2021، الفرنسي فابيو كوارتارارو، عقده مع فريق ياماها لسنتين إضافيتين الجمعة.

أحرز ابن الرابعة والعشرين لقب ثمانية سباقات وصعد إلى المنصة 21 مرّة، منذ استهل مشواره مع الفريق في بطولة النخبة عام 2019.

حلّ وصيفاً في بطولة العالم 2022، بيد ان أداء الفريق تدهور العام الماضي، فصعد الفرنسي ثلاث مرات فقط على المنصة منهياً الموسم في المركز العاشر.

قال كوارتارارو في بيان لياماها "أنا سعيد جداً للإعلان عن استمرار مغامرتي في اللون الأزرق".

تابع "اثبت لي ياماها الشتاء الماضي انه يملك مقاربة جديدة وعقلية أكثر شراسة.. ثقتي مرتفعة: سنعود إلى المقدمة سوياً!".

ولم تكن بداية الدرّاج المكنّى "إل ديابلو" موفّقة هذا الموسم، إذ يحتل المركز الحادي عشر بعد سباقين، برصيد 15 نقطة.