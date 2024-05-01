ميونيخ (ألمانيا) : كشف الهدّاف الإنكليزي لبايرن ميونيخ الألماني هاري كاين أن مواطنه لاعب وسط ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام حاول تشتيت تركيزه خلال تنفيذه ركلة جزاء، الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واقعة تؤكد أن كاين هو "جبل الثلج" الذي لا يهتز مهما كانت الضغوط، فقد أكد أنه شعر بوجود بيلينغهام، ولكنه لم يستمع لكلماته، في إشارة إلى تمتعه بأعلى درجات التركيز، وأثارت الواقعة دهشة البعض، خاصة أن كاين هو قائد المنتخب الإنكليزي الذذي يلعب له بيلينغهام أيضاً، ولكن في المستوى الاحترافي لا علاقة للجنسية بما يقدمه كل لاعب مع النادي الذي يلعب له.

وفيما كان كاين يستعد لتنفيذ ركلة جزاء منحت فريقه التقدّم 2 -1 في الدقيقة 57، قبل انتهاء المباراة بالتعادل 2- 2، تقدّم منه بيلينغهام هامساً في أذنه.

لم أنتبه لكلمات بيلينغهام

سجّل كاين ركلة الجزاء مرسلاً الحارس الأوكراني أندري لونين إلى الاتجاه المعاكس، وذلك قبل أن يمنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل للفريق الملكي من نقطة الجزاء أيضاً قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

قال كاين "في تلك اللحظة لم انتبه لما قاله. تحدّثت اليه بعد ذلك وكشف انه قال لي (أعرف انك ستسدّد إلى اليسار)".

تابع "كان يحاول أن يقول ذلك إلى الحارس.. في أرض الملعب لم أعرف (ما قاله). عرفت انه كان متواجداً دون أن أدرك مضمون كلامه".

كاين الذي أرسل الكرة إلى اليسار قال انه رأى "الحارس يتقدّم باكراً ونجحت في وضع الكرة.. بطبعية الحال، كانت ركلة جزاء جميلة بالنسبة لي".

ورغم غريزته التهديفية القاتلة، إلا ان ابن الثلاثين سنة لا يزال يلهث وراء اللقب الأول في مسيرته التي خاض معظمها مع توتنهام اللندني.

قال قائد منتخب إنكلترا الذي سيخوض كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل، انه مصمّم على متابعة المشوار وحجز بطاقة النهائي لدى خوض إياب نصف النهائي في ملعب سانتياغو برنابيو "هذا رائع. نواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال. هذه التجربة التي جئت من أجلها وأنا متحمّس لهذه الفرصة".

أضاف "النتيجة 0 0 (2 2). هناك مباراة قد تقودنا إلى ويمبلي (ملعب النهائي). لدينا فرصة كبيرة هناك".

بايرن استحق الفوز بحسب نوير

من جهته، قال حارس بايرن المخضرم مانويل نوير "هذا جيّد. لا تزال الأمور بين أيدينا، وبحسب مجريات المباراة كنا نستحق الخروج فائزين. سنركّز على مباراة العودة. سيذهب الفائز إلى النهائي".

وعن مباراة الردّ، قال مدرّب بايرن توماس توخل الذي سيترك فريقه في نهاية الموسم وكان قاد أقصى ريال مدريد من نصف النهائي في طريقه إلى قيادة تشلسي الإنكليزي للقب 2021 "الفائز يأخذ كل شيء".

تابع "هذا ممكن. (سانتياغو برنابيو) من أصعب الأماكن لتحقيق الفوز في مباراة. الهدف واضح. يجب أن نتحلّى بالشجاعة، الثقة وأن نكون حاسمين".

أما مدرّب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي فرأى انها "نتيجة جيّدة قبل مباراة الإياب، لكن لم يتقرّر أي شيء. بايرن يمتلك جودة مرتفعة. يملكون لاعبين مثل (جمال) موسيالا أو (لوروا) سانيه قادرين على ايذائنا".

بدوره، قال مسجّل هدفي ريال فينيسيوس جونيور "في هذه المسابقة الأهم هو عدم الخسارة، ونحن هنا لأننا لم نخسر بعد".

تابع الهداف الماكر "أنا سعيد لتسجيلي هدفين، والآن نحن بحاجة إلى ليلة ساحرة على أرضنا".