اثينا : واصل المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي تألقه وقاد فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه أستون فيلا الإنكليزي 2- 0 الخميس على ملعب "يورغيوس كارايسكاكيس" في أثينا في إياب نصف النهائي.

وسجل الكعبي الهدفين في الدقيقتين 10 و78، وكان الكعبي سجل ثلاثية "هاتريك" في مباراة الذهاب التي حسمها فريقه لصالحه 4- 2 في برمنغهام الخميس الماضي.

ورفع الكعبي غلته من الأهداف إلى 10 في 8 مباريات في المسابقة فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام مهاجم مكابي تل ابيب الاسرائيلي إيران زاهافي.

وضمن أولمبياكوس خوض المباراة النهائية في عاصمة بلاده في 29 أيار (مايو) الحالي ضد فيورنتينا الإيطالي، وصيف النسخة الأخيرة، المتعادل مع مضيفه كلوب بروج 1 - 1 الأربعاء بعدما فاز 3 - 2 ذهاباً في فلورنسا.

وتقام المباراة النهائية على ملعب "آيا صوفيا" في العاصمة اليونانية والخاص بفريق أيك أثينا.

أولمبياكوس يكتب التاريخ

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها أولمبياكوس مباراة نهائية لإحدى المسابقات القارية بعدما كانت أفضل نتيجة له ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال عام 1999 وكأس الكؤوس (أدمجت مع كأس الاتحاد وأصبحت الدوري الأوروبي) عام 1993.

ونجح الكعبي في افتتاح التسجيل عندما استغل تمريرة الإسباني كيني داخل المنطقة فتابعها بيمناه على يسار حارس المرمى الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس (10).