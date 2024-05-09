باريس: من النووي الأوروبي، ومعركة "الوجود" بين القارة العجوز و روسيا، انتقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لا يوجد في قاموسه "استراحة محارب" ليخوض غمار معركة جديدة، وهذه المرة في مواجهة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

صحيح أن ماكرون شخصية سياسية مرموقة، واختار لنفسه أن يتحدث باسم القارة الأوروبية في صراعها مع روسيا، إلا أن ذلك لا يعني أن معركته القادمة في مواجهة الرجل القوي "بيريز" محسومة لمصلحة ماكرون الساعي إلى اقناع إدارة النادي الملكي بالسماح للنجم كيليان مبابي بالمشاركة مع فرنسا في أولمبياد باريس آب (أغسطس المقبل).

فقد ماكرون رسالة واضحة إلى ما أطلق عليه "فريق كيليان مبابي المستقبلي"، مؤكداً في رسالته أن الجميع في فرنسا يترقبون السماح له لكيليان مبابي بالمشاركة في الأولمبياد الباريسي.

نريد مبابي في الأولمبياد الباريسي

وقال إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون ديمانش الفرنسية:"أملي حقا أن تطلق جميع الأندية الأوروبية سراح لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد، كما فعلت الأندية الفرنسية، هذه هي الروح الأولمبية".

وتابع ماكرون:"التقيت بوالد مبابي وطرحت عليه السؤال، هل سيشارك مبابي في الأولمبياد؟، وقال لي: "إنه يريد ذلك بكل تأكيد".

أما كيليان مبابي فقد قال مؤخرا:"موقفي لم يتغير، لكن الحقيقة هي أنني لا أفكر في الأولمبياد، أنا أركز على الحاضر، والحاضر الآن يتعلق بباريس سان جيرمان".

لدى مبابي وريال مدريد اتفاقية مغلقة وموقعة، حيث سيصبح المهاجم الفرنسي اعتبارا من 1 تموز (يوليو) لاعبا في ريال مدريد.

غضب اسباني من ماكرون

الصحافة المدريدية تشعر بالغضب من تدخلات ماكرون في مستقبل مبابي، وقالت صحيفة ماركا إن ماكرون تسبب في نسف صفقة مبابي لريال مدريد في عام 2022، حينما تدخل بكل قوة، حتى لا يغادر مبابي باريس سان جيرمان، أي أنه تسبب في تأجيل خطوة انتقال اللاعب لصفوف ريال مدريد".

وتغليقاً على ذلك قال مبابي :"لم أتخيل أبدا أنني سأتحدث مع الرئيس ماكرون عن مستقبلي، وعن مسيرتي المهنية، لذلك كان الأمر جنونا نوعا ما، حقا إنه نوع من الجنون"

وتابع النجم الفرنسي :"قال لي أريدك أن تبقى، لا أريدك أن تغادر الآن، أنت مهم جدا لفرنسا"، وذلك وفقاً لتأكيدات مبابي لصحيفة نيويورك تايمز في حينه.

أين المشكلة؟

ريال مدريد (الفريق المستقلي) للنجم مبابي، وقد أوضح النادي الاسباني بالفعل موقفه بشأن الموافقة على السماح للاعبيه بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، حيث أرسل خطابا إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يفيد بأنه لن يسمح للاعبيه الدوليين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، وهي خطوة صحيحة من الناحية القانونية والرسمية، حيث لا يجبر الفيفا الأندية على السماح للاعبين بالمشاركة في الأولمبياد، على العكس من البطولات الأخرى، مثل المونديال أو البطولات القارية للمنتخبات.