إيلاف من الرياض: يواصل الهلال السعودي رحلة السيطرة محلياً، وهو الذي كان مرشحاً فوق العادة لمواصلة الطريق الآسيوي، ولكنه واجه عثرة مفاجئة أمام العين الإماراتي، وتعافى منها سريعاً لينتزع لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبالبحث عن أسرار التفوق الهلالي، يمكن القول إن جماهير الهلال التي تقف خلفه دائماً هي كلمة السر الأولى، فضلاً عن وجود كتيبة النجوم المحترفين وعناصر محلية تملك الكفاءة المطلوبة، وكذلك تأثير الإدارة في ظل وجود فهد بن نافل رئيس النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات في تاريخ النادي، أما عن عنصر الجهاز الفني فالحديث عن المدرب الكبير خورخي خيسوس.

بن نافل.. التأثير الإداري

أصبح فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، أكثر رئيس في تاريخ النادي تحقيقاً لبطولات الفريق الأول طوال التاريخ، وذلك بعد أن تُوج فريقه رسمياً بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ليصبح بن نافل أنجح رئيس للهلال بعدما وصل للقب العاشر تحت إدارته، التي انطلقت قبل 1789 يوماً، منذ فوزه بانتخابات الرئاسة يوم 18 حزيران (يونيو) عام 2019 حتى يومناً هذا، وفقاً لـ"الشرق الأوسط".

وفض فهد بن نافل شراكته مع الراحلَين الأمير عبد الله بن سعد والأمير بندر بن محمد، اللذين حققا 9 بطولات أثناء رئاسة كل منهما للهلال، حيث انفرد بن نافل في أعلى قائمة الرؤساء الذهبيين للهلال، محققاً 10 ألقاب حتى الآن قابلة للزيادة خلال أيام قليلة، بحكم أن فريقه سيلعب المباراة النهائية على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام غريمه التقليدي فريق النصر.

وجاءت البطولات التي ظفر بها الهلال تحت قيادة فهد بن نافل على النحو التالي: حقق الفريق بطولة الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات أعوام 2020 و2021 و2022، وأخيراً 2024، ودوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021، وكأس الملك في مناسبتين أيضاً عامي 2020 و2023، ونفس الحال لبطولة السوبر السعودي التي حققها الهلال مرتين عامي 2022 و2024.

وبخلاف هذه البطولات، فقد حقق فهد بن نافل إنجازاً فريداً من نوعه مع الهلال، وذلك بعد أن تمكّن من تحقيق وصافة أندية العالم والميدالية الفضية، في نسخة كأس العالم للأندية 2022 التي استضافها المغرب، بعدما وصل الهلال للمباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد الإسباني، التي خسرها الهلال بنتيجة 5 - 3، بعدما أقصى فريق فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي، إلى جانب بعض البطولات الودية مثل كأس سوبر لوسيل وكأس موسم الرياض.

جيسوس "العقل التكتيكي"

من جانبه أبدى البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، سعادته بالتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وقال خيسوس، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "هذه أول بطولة دوري أفوز بها في السعودية، لقد جئت من أجل هذا الأمر، أبارك لجميع جماهير ومنسوبي النادي تحقيقنا لقب الدوري، اللقب الذي جاء بعد 11 شهراً من العمل الجاد".

وتابع: "هدف فريق العمل منذ بداية الموسم هو المنافسة على البطولات كلها، ورغم أننا في بداية الموسم لم نكن مكتملي الصفوف، فإننا نظمنا أنفسنا بعد ذلك حتى فزنا بلقب الدوري الأقوى، يجب ألا ننسى أن اللاعبين الموجودين بإمكاناتهم الكبيرة، أسهموا بشكل مباشر في الفوز بلقب الدوري.

وبسؤاله عن تجديد عقده مع الهلال، أجاب: "حتى الآن لم يحسم شيء، سيأتي المحامي الخاص بي الأسبوع المقبل لبحث الأمر».

وتطرّق خيسوس للحديث عن اختلاف تعامله مع اللاعبين خلال فترتيه مع الهلال، موضحاً: "مع الوقت أي شخص يتغير، ربما غير الوقت بعض صفاتي، لكن المفارقة هي عندما غادرت في الفترة الأولى كان الهلال متصدر الترتيب، والآن حققت معه الدوري، قدمنا موسماً كبيراً في الدوري، ولم نخسر أي مباراة حتى الآن، كما أن الهلال هو الأقوى هجوماً ودفاعاً".

وختم خيسوس حديثه: "مشروعي مع الهلال لم ينتهِ، لدي عديد من الأهداف إذا ما استمررت مدرباً للفريق، منها المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، وأيضاً القيام بمشاركة نوعية في بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل".