إيلاف من الرباط: في حدث أكد قيمة المواهب الكروية المغربية الممارسة في أقوى البطولات القارية لكرة القدم، توج خمسة لاعبين مغاربة، السبت، مع فرقهم بخمس بطولات، هي دوري أبطال إفريقيا للأندية، ودوري أبطال آسيا للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس ألمانيا، وكأس فرنسا.



أشرف رحيمي وكأس فرنسا

وفرض سفيان رحيمي نفسه رجلا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا للأندية، على أرضية ملعب هزاع بن زايد، رفقة فريقه العين الإماراتي أمام يوكوهاما مارينوس الياباني، ليؤكد المستويات التي قدمها طوال البطولة. وأهدى رحيمي تتويجه القاري للشعبين الإماراتي و المغربي، ولجماهير فريق العين.



سفيان رحيمي ودوري أبطال آسيا

وفي مصر، توج رضا سليم، رفقة الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا للأندية، عقب تخطي الترجي التونسي بهدف نظيف. وقال سليم لوسائل الإعلام: "الحمد لله، توجت بلقبي الأول رفقة الأهلي، وإن شاء الله أمامنا مزيد من الألقاب".

وفي فرنسا، توج أشرف حكيمي بكأس فرنسا، رفقة فريقه باريس سان جيرمان، بعد الفوز على أولمبيك ليون بهدفين لواحد.

وفي ألمانيا، توج أمين عدلي، رفقة فريقه باير ليفركوزن، بكأس ألمانيا، عقب الفوز على كايزرسلاوترن بهدف دون مقابل.



سفيان أمرابط وكأس الاتحاد الإنجليزي

وفي إنجلترا، توج سفيان أمرابط، رفقة فريق مانشستر يونايتد، بكأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على فريق مانشستر سيتي بهدفين لواحد. وكتب الدولي المغربي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "يا له من شعور، أن تفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع هذا النادي العظيم.. لا يوجد شعور أفضل من ذلك.. الحمد لله".

وينتظر عشاق كرة القدم العالمية نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني، السبت المقبل، فريق بروسيا دورتموند الألماني على أرضية ملعب ويمبلي بلندن. وفي حال توج النادي الملكي باللقب القاري، فسيكون إبراهيم دياز اللاعب المغربي الثالث الذي يتوج بدوري الأبطال في سنة واحدة، لتكون تلك أول مرة يتوج فيها ثلاثة لاعبين مغاربة في ثلاث قارات (آسيا، إفريقيا وأوروبا) بدوري الأبطال.



رضا سليم ودوري أبطال إفريقيا

كما ينتظر أن ترتفع غلة اللاعبين المغاربة من البطولات القارية، حين يلاقي فريق أولمبياكوس اليوناني فريق فيورنتينا الإيطالي، الأربعاء المقبل، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على أرضية ملعب "آيا صوفيا" في العاصمة اليونانية أثينا.

ويلعب للفريق اليوناني كل من يوسف العربي وأيوب الكعبي الذي تمكن من تسجيل 5 أهداف في مواجهة أستون فيلا الإنجليزي، في دور نصف النهائي، بتسجيله لهاتريك في الذهاب وهدفين في الإياب.