ميونيخ (ألمانيا) : كان المدرب البلجيكي فنسان كومباني واضحاً في مقاربته لمهامه مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ الألماني، قائلاً إنه لن يغيّر أي شيء في طريقة عمله رغم حجم العملاق البافاري على الساحتين المحلية والقارية، ودائماً ما يكون تعيين مدرب صغير مديراً فنياً لأحد الأندية العملاقة أقرب إلى المغامرة، إما نجاح ساحق أو فشل بلا حدود.

وتثير تصريحات المدير الفني الجديد للبايرن مخاوف من أن يكون اسمه المتواضع في عالم التدريب، مقارنة مع كيان كروي عملاق اسمه بايرن ميونيخ، سبباً في توتر الأجواء، أو سوء النتائج، ومن ثم الغضب الجماهيري في المراحل المقبلة.

وفي مؤتمر صحافي خلال تقديمه كمدرب جديد لبايرن خلفاً لتوماس توخل، قال مدرب بيرنلي الإنكليزي السابق "بايرن ناد عملاق، لكن الخطأ بالنسبة لي سيكون أن أنظر الى الناس (الاستماع اليهم) والتصرف بطريقة مختلفة عما فعلته على الدوام".

وعُيّن كومباني الأربعاء مدرباً لبايرن بعقد يمتد حتّى صيف 2027، خلفاً لتوخل الذي غادر بعد الفشل في الفوز بأي لقبٍ هذا الموسم.

وسيتولى كومباني (38 عاماً) الذي بدأ مسيرته التدريبية في 2019، مهمة تدريب نادٍ من الكبار لأوّل مرة بعدما درّب أندرلخت وبيرنلي الإنكليزي الذي هبط في نهاية الموسم المنصرم الى المستوى الثاني (تشامبيونشيب).

ويهدف بايرن الى استعادة لقب الدوري الذي تنازل عنه لأوّل مرة منذ 2013 لصالح باير ليفركوزن.

ربيع دوري الأبطال

وسيكون التتويج السابع بلقب دوري أبطال أوروبا في ربيع 2025 الذي من المقرر أن تُلعب مباراته النهائية على ملعب "أليانتس أرينا" معقل بايرن، هدفاً ثانياً لكومباني، بعدما خرج الفريق على يد ريال مدريد الإسباني من نصف النهائي هذا الموسم.

لكن المشوار لم ينطلق بعد بالنسبة لمدافع مانشستر سيتي الإنكليزي السابق الذي تحدث الخميس عن "انطباعات أولية جيدة. أنا فخور ومتحفز جداً. بالنسبة لي يمكن للموسم أن يبدأ اليوم (بسبب حماسه)، لا مشكلة بالنسبة لي".

التواجد على رأس الهرم الفني لناد بحجم بايرن "مثير جداً بالنسبة لي. لذلك وفي بعض الأحيان، لن أستمع كثيراً الى الضوضاء الخارجية، فأنا أعرف كيفية العمل في هذه الأجواء".

وتابع "إنه فريق موهوب. أشعر أن وظيفتي هي استخراج الأفضل من كل لاعب في بايرن ميونيخ. عليك أن تدرّب بنفس الطريقة التي أنت عليها كشخص. أريد أن يتطور الفريق باستخدام هاتين السمتين اللتين تميزان شخصيتي: الشجاعة عندما يتعيّن عليك اتخاذ القرارات والعدوانية في كل دقيقة من المباراة".

وأشاد المدير الرياضي في النادي ماكس أيبيرل بكومباني الذي "يتمتع بالشخصية. لقد عمل مع أعظم المدربين. كان بمثابة المحرك في غرفة ملابس أحد أكبر الأندية في العالم (مانشستر سيتي). الطريقة التي يريد أن يلعب بها كرة القدم، الطريقة التي يريد بها المضي قدماً بأفكاره، تتوافقان مع بايرن ميونيخ".

12 مليون يورو

ووفقاً للصحافة الألمانية، اضطر بايرن الى دفع ما بين 10 الى 12 مليون يورو للتعاقد مع كومباني الذي كان يرتبط بعقدٍ مع بيرنلي حتى صيف 2028.

ولعب كومباني في الدوري الألماني مع هامبورغ من 2006 حتى 2008 ويتحدث الألمانية، وهو معيار مهم بالنسبة الى بايرن الذي تردّد في تاريخه بتعيين مدربين لا يتكلمون اللغة المحلية.

حقق لقب الدوري الإنكليزي مع مانشستر سيتي أربع مراتٍ كلاعب، وتتلمذ على يد المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أشرف سابقاً على بايرن.