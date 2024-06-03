لوس انجليس: أحرزت ملكة الجمباز العالمي سيمون بايلز بطولة الولايات المتحدة للمسابقة الكاملة مرّة تاسعة قياسية في مسيرتها الزاخرة الأحد في تكساس، متابعة صعودها استعداداً لأولمبياد باريس الصيفي الشهر المقبل.

قالت بايلز لشبكة أن بي سي بعد المسابقة "كان هدفي اليوم فقط أن أشعر بالراحة والثقة، كي اتقدّم الى التجارب الوطنية واتخذ خطوة جديدة نحو باريس".

للتأهل إلى الأولمبياد الصيفي، يتعيّن على حاملة أربع ذهبيات أولمبية تخطي التجارب الوطنية بين 27 و30 حزيران (يونيو) في مينيابوليس. يتوقع أن تنجح على الأقل عشر لاعبات بالتأهل إلى باريس.

سجّلت الأحد، في يومها الثاني من المسابقة بعد الجمعة، 59.300 نقطة ومجموع 119.750 نقطة، بعيداً عن وصيفتها سكاي بلاكلي (113.850).

أضافت ابنة السابعة والعشرين "لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً من الطريقة التي أؤدي فيها راهناً، أعزّز ثقتي تدريجاً وأبرز نفسي أمام الجماهير لتكرار النجاح الذي أحقّقه في التمارين".

عادت بايلز إلى المسابقات في آب (أغسطس) 2023، بعد عام من التوقّف، اثر انهيارها في أولمبياد طوكيو حيث انسحبت من مسابقات عديدة صيف 2021، لوقوعها ضحية مشكلات نفسية و"تويستيز" (فقدان التوازن خلال الدوران في الهواء).

تألقت في مونديال أنتويرب بداية تشرين الاول (أكتوبر) وأظهرت انها ما زالت الملكة المتوجة على عرش الجمباز. في بلجيكا، أدهشت الجماهير بعدما نجحت في قفزة صعبة جدا وغير مسبوقة بالنسبة لرياضية.

ارتكبت الأحد بعض الأخطاء وسط أكروباتيات رائعة، بينها قفزة باتت تحمل اسمها.