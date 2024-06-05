إيلاف من مدريد: "انظروا إلى عمال المصانع مثلاً، إنهم يتقاضون أجوراً أقل كثيراً مما يقدمونه من جهد، ونحن نلعب كرة القدم ونحصل على الكثير من المال، أرى أنه لا يحق لنا أن نشتكي أبداً".

كلمات قالت كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد الثلاثاء، عقب الإعلان الرسمي على توقيعه مع النادي الملكي، إلا أن أحداً لم يهتم بالجانب الانساني والعاطفي في شخصية مبابي، بل كان الاهتمام متجهاً نحو الثورة الكروية التي سيقوم بها في الكرة العالمية، وتحديداً مع ريال مدريد المتخم في الأساس بأفضل النجوم.

صحيح أن مبابي قالها في إطار حديثه عن أنه يجب ألا يشتكي من فترة وجوده مع باريس سان جيرمان، حينما تلقى تهديدات مباشرة من الإدارة بـ"تجميده" بعد رفضه التجديد، وتأكيداته أنه مهمها واجه من ضغوط فهو في النهاية يلعب كرة قدم، ولا يعيش معاناة العمال البسطاء مثلاً، وعلى الرغم من ذلك يظل مبابي أحد أكثر النجوم إثارة للجدل فيما يتعلق بالمقابل المالي الذي يتقاضاه، والشرط الجزائي لعقده مع الريال.

فقد كشف تقرير صحفي إسباني نشرته الصحافة المدريدية نقلاً عن احدى الإذاعات الاسبانية، عن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي مع ريال مدريد، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر أثارت الكثير من الجدل والترقب.

مليار يورو

ووفقا لإذاعة "كوبي" الإسبانية، سيحصل مبابي على راتب سنوي مع ريال مدريد يبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بالأهداف، ليكون بذلك صاحب أكبر أجر في النادي الملكي.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي مع ريال مدريد تبلغ مليار يورو، على شاكلة معظم نجوم "الميرنغي".

وأوضحت أن مبابي سيحصل على 70% من حقوق الصور، بينما سيذهب 30% إلى ريال مدريد.

وسبق أن ذكرت تقارير أخرى أن مبابي سيحصل على 80% من حقوق الصور الخاصة به مع ريال مدريد.