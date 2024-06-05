باريس : حقّقت اللاعبة المراهقة الروسية ميرا أندرييفا مفاجأة مدوّية وأصبحت أصغر لاعبة تبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب منذ العام 1997 بعد تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً 6 -7 (7/5) و6 -4 و6 -4 في الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية بطولات غراندسلام.

وعوّضت ابنة الـ 17 عاما و29 يوماً والمصنفة 38 عالمياً تأخرها أمام سابالينكا التي تعرضت لوعكة صحيّة بسبب آلام في معدتها، بمجموعة لتهزمها بعد مباراة استغرقت ساعتين و28 دقيقة، وضربت موعداً في نصف النهائي مع الإيطالية جازمين باوليني.

وتملك اللاعبة الروسية المراهقة كل الحظوظ بمواجهة باوليني التي لم يسبق لها تخطي الدور الثاني في بطولة كبرى قبل هذا العام.

الأصغر منذ 27 عاماً

وباتت أندرييفا أصغر لاعبة تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى منذ السويسرية مارتينا هينغيس في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة قبل 27 عامًا، وكذلك الأصغر في رولان غاروس منذ هينغيس نفسها في 1997.

وطلبت سابالينكا وقتا مستقطعاً طبياً أكثر من مرة بعد ان اشتكت من آلام في معدتها، وانتهزت أندرييفا التي شاركت للمرة الاولى في الدور ربع النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى، الفرصة في النهاية.

ونجحت سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مرتين في تجاوز الادوار الاربعة السابقة، لكن بدا جلياً معاناتها من صعوبة في التنفس.

قالت أندرييفا التي خسرت مواجهتيها السابقتين مع سابالينكا بمجموعتين متتاليتين "بصراحة كنت متوترة للغاية قبل المباراة، كنت أعلم أنها ستتمتع بالأفضلية".

وتابعت "أرى المباراة، ألعب متى أريد، ليس لديّ خطة حقاً. عندما أرى مساحة مفتوحة في الملعب أحاول اللعب...".