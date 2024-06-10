روتردام (هولندا): أنهت هولندا استعداداتها لكأس أوروبا المقررة في ألمانيا بفوز كبير على ضيفتها إيسلندا 4 0 الإثنين على ملعب "دي كويب" في روتردام في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

ومنح لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي الذي لعب على سبيل الاعارة مع لايبزيغ الالماني حتى نهاية الموسم تشافي سيمونز التقدم لهولندا في الدقيقة 23، وأضاف القائد قطب دفاع ليفربول الانكليزي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني بضربة رأسية مطلع الشوط الثاني (49).

وحرم القائم الايمن لمرمى حارس برايتون الإنكليزي بارت فيربروغن لاعب وسط إيسلندا ستيفان تيتور ثوردارسون من تقليص الفارق برده تسديدته البعيدة بيمناه من نحو 25 مترا (71)، ومرت كرة رأسية للمدافع سفيرير إينجي إينغاسون بجوار القائم الأيسر (74).

وأضاف مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني دونيل مالن الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان مهاجم ليفربول الانكليزي كودي خاكبو، اثر تلقيه كرة خلف الدفاع من مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني ممفيس ديباي فانطلق كاسرا مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة وسددها داخل المرمى (79).

وختم مهاجم هوفنهايم الالماني فاوت فيخهورست، بديل ديباي (84)، المهرجان بتسجيله الهدف الرابع عندما تلقى كرة من مالن داخل المنطقة فلعبها ساقطة على بعد متر من مرمى الضيوف (90+3).

وهو الفوز الثاني لهولندا بعد الاول على كندا برباعية نظيفة الخميس الماضي، فيما سقطت إيسلندا التي فشلت في حجز بطاقتها الى العرس القاري، بعدما فجرت مفاجأة مدوية بتغلبها على إنكلترا، وصيف بطلة أوروبا، 1 0 الجمعة على ملعب ويمبلي في لندن.

ووقعت هولندا، المتوّجة باللقب عام 1988، ضمن مجموعة صعبة هي الرابعة مع فرنسا والنمسا وبولندا.

وتستهل هولندا مشوارها في العرس القاري الأحد المقبل في هامبورغ بمواجهة بولندا التي حققت فوزا بشق الأنفس على ضيفتها تركيا 1 1 في وارسو في مباراة خسرت خلالها جهود مهاجميها كارول سفيديرسكي، مسجل الهدف الأول، والقائد روبرت ليفاندوفسكي صانعه، وباتت الشكوك تحوم حول مشاركتهما في العرس القاري.

وافتتح مهاجم هيلاس فيرونا الإيطالي سفيديرسكي التسجيل في الدقيقة 12 هدف بولندا اثر تمريرة من مهاجم برشلونة الاسباني ليفاندوفسكي.

واضطر سفيديرسكي الى ترك مكانه للمهاجم كريستوف بيانتيك، مباشرة بعد هزه الشباك بسبب إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال احتفاله بالهدف، قبل أن يترك ليفاندوفسكي الملعب في الدقيقة 32 وهو يعرج بسبب اصابة في ركبته اليمنى ودخل مكانه لاعب وسط بولونيا الايطالي كاتشبر أوربانسكي.

وجاءت الإصابتان بعد تلقي بولندا لضربة موجعة بانسحاب مهاجم يوفنتوس الايطالي أركاديوش ميليك بسبب إصابة في ركبته تعرض لها في المباراة الودية ضد أوكرانيا (3 1) الجمعة.

وأدركت تركيا التعادل بواسطة مهاجم غلطة سراي التركي باريس ألبر يلماظ اثر تمريرة من مهاجم يوفنتوس الايطالي كينان ييلديز (77).

لكن لاعب وسط روما نيكولا زاليفسكي جلس هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة من داخل المنطقة.

وكانت تركيا أرغمت إيطاليا، حاملة اللقب القاري، على التعادل السلبي الثلاثاء الماضي في بولونيا.

وأوقعت القرعة تركيا في المجموعة السادسة الى جانب البرتغال وجورجيا وجمهورية التشيك التي تغلبت بصعوبة على ضيفتها مقدونيا الشمالية 2 1.