إيلاف من بيروت: منح الاتحاد الدولي للتنس الإثنين اللبناني بنيامين حسن ودانكا كوفينيتش القادمة من الجبل الأسود حق المشاركة في منافسات التنس بالألعاب الأولمبية في باريس بفضل (أماكن العالمية).

وسيصبح حسن أول لاعب تنس من لبنان يشارك في الألعاب الأولمبية، وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان "يتم منح أماكن العالمية للدول التي لا يوجد لها الكثير من الرياضيين الذين يمثلونها بصورة كبيرة في الألعاب الأولمبية".

وقال حسن إنه سعيد جدا بتمثيل لبنان في الألعاب الأولمبية. وأضاف:"هذا يعني المزيد بالنسبة لي، بعد أن اضطررت للانسحاب من ألعاب طوكيو 2020 في اللحظة الأخيرة بسبب الإصابة".

من هو بنيامين حسن؟

يذكر أن بنيامين حسن يبلغ 29 عاماً، وهو من مواليد ألمانيا، ويحمل الجنسية الألمانية واللبنانية، ولكنه يمثل لبنان دولياً في مختلف البطولات، وسبق له اللعب باسم لبنان في بطولات كأس ديفيز، كما أن تصنيفه العالمي في الوقت الراهن يجعله من ضمن أفضل 500 لاعب تنس في العالم، وفي عام 2022 حقق تصنيفاً جيداً بدخوله قائمة تضم أفضل 300 لاعب على المستوى العالمي.