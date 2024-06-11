القاهرة: كشف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في حديث لوكالة فرانس برس ان بعثة بلاده تستهدف الحصول بين 6 و10 ميداليات في أولمبياد باريس الصيف المقبل، مشيراً إلى رفع الجوائز المالية للرياضيين إلى أرقام غير مسبوقة.

قال صبحي "وفقاً للدراسات التي تجريها الوزارة بصورة مستمرّة، هدفنا هو الحصول بين 6 و10 ميداليات في باريس 2024، وهو إذا تحقق سيكون الرقم الأكبر في التاريخ الأولمبي المصري".

وكانت مصر حصدت 6 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020 وهو أكبر رقم في تاريخ المشاركات المصرية في دورات الألعاب الأولمبية، إلا أن صبحي كشف عن سعي البعثة المصرية الى تجاوز هذا الرقم.

منحتها فريال أشرف عبد العزيز ذهبية وزن +61 كلغ في الكاراتيه، أحمد أسامة الجندي فضية الخماسي الحديث، ونالت أربع برونزيات عبر سيف عيسى (وزن 80 كلغ في التايكوندو)، هداية ملاك (وزن 57 كلغ في التايكوندو)، محمد السيد إبراهيم "كيشو" (وزن 67 كلغ في المصارعة اليونانية الرومانية) وجيانا فاروق لطفي (وزن 61 كلغ في الكاراتيه).

وفي المجمل، تملك مصر 8 ذهبيات معظمها في رفع الأثقال، 11 فضية و19 برونزية في تاريخ مشاركتها في الألعاب.

مصنّفون عالميون

ومن المنتظر أن تشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها الأوليمبي، إذ شرح صبحي "قد يصل رقم المتأهلين إلى 150 رياضياً مصرياً قبل بداية الأولمبياد".

أضاف "بالنسبة لبعثتنا، التأهل في حد ذاته بطولة كبيرة حيث تستمر مرحلة التأهيل لمدة ثلاث سنوات عبر فعاليات وبطولات على المستويين الإفريقي والعالمي. أبطالنا الذين تأهلوا خاضوا منافسات قويّة ولا يتعلق الأمر بالعدد فقط. نتابع الاستعدادات بشكل مكثف مع اللجنة الأولمبية المصرية ومجالس إدارة الاتحادات، ونتمنى التوفيق لكل لاعبينا المشاركين".

وتابع "نأمل في تحقيق أكثر من ميدالية خاصة أن لدينا لاعبين يحتلون صدارة التصنيف العالمي في ألعاب مثل السلاح، الخماسي الحديث، الرماية، رفع الاثقال، المصارعة والتايكوندو".

وحول مشاركة ثلاثة منتخبات لألعاب جماعية في أولمبياد باريس هي كرة القدم، كرة اليد والكرة الطائرة، وطموحات أن يحقق منتخب جماعي مصري ميدالية أولمبية لأوّل مرة، قال صبحي "نأمل أن ينجح فريق كرة اليد في ذلك وهو الأقرب".

وكان منتخب كرة اليد المصري أنهى أولمبياد طوكيو في المركز الرابع.

جوائز مالية قياسية

وكشف وزير الشباب والرياضة عن زيادة قيمة الجوائز المالية المخصّصة للاعبين الذين سيحققون ميداليات في باريس "خلال إحدى الاحتفاليات تناقش معي رئيس الجمهورية حول المكافآت المخصّصة للاعبين، وقام بإصدار توجيهات بزيادة الجوائز بشكل يحدث لأوّل مرة".

وأضاف "قمنا بوضع نظام تصاعدي بداية من البطولات الإفريقية ومروراً بالعالمية ونهاية بالأولمبياد يضمّ حداً أدنى وأقصى للمكافآت. طبقاً لهذا النظام سيحصل الفائز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية على 4 مليون جنيه مصري (نحو 84 ألف دولار)، مقابل 3 مليون للفضية ومليونين للبرونزية، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ مصر الأولمبي".

ورأى صبحي ان "أولمبياد باريس حدث كبير وتاريخي، خاصة مع عودة الألعاب الأولمبية إلى أوروبا للمرة الأولى منذ لندن 2012. نتوقع أن تصل التنافسية فيه لأعلى مستوى. الاهتمام الجماهيري غير مسبوق بدليل ما يصلنا من تقارير حول نفاذ التذاكر فور طرحها في مختلف الرياضات. تلقينا دعوتين من السفير الفرنسي في القاهرة للترحيب بالرياضيين المشاركين في الأولمبياد وكذلك الألعاب البارالمبية، وهناك تعاون كبير بين الدولتين في تيسير كل الأمور للبعثة المصرية".