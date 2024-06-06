بوينوس ايرس: أكّد الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس المتوّج مع منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022 انه مستعد "لصراع" مع فريقه أستون فيلا الانكليزي للسماح له بالمشاركة في أولمبياد باريس الشهر المقبل.

ولا يفرض القانون على الأندية ضرورة تحرير لاعبيها لخوض غمار مسابقات كرة القدم في الألعاب الاولمبية في باريس التي تبدأ في 24 تموز (يوليو) وتنتهي في 9 آب (أغسطس) المقبلين، أي قبل 6 أيام من انطلاق منافسات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويأمل مارتينيس (31 عاماً) أن يكون واحداً من بين ثلاثة لاعبين ما فوق الـ 23 عاماً يتم استدعاؤه إلى التشكيلة الأرجنتينية.

قال مارتينيس لقناة "تي واي سي سبورتس" الأربعاء "أنا دائماً أضع الأرجنتين في المقام الأوّل، وإذا كان عليّ القتال مع فريقي فسأفعل ذلك".

وتابع "أهم شيء بالنسبة لي هو كوبا أميركا ثم الألعاب الأولمبية. حلمي هو الفوز بالميدالية الذهبية".

وأضاف الفائز بكأس العالم 2022 "أريد أن أخوض الألعاب الأولمبية لكن الأمر لا يعتمد عليّ وحدي".