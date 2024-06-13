ميونيخ (ألمانيا): بكتيبة ألمانية تجمع بين الخبرة والشباب، يخوض يوليان ناغلسمان حرباً كروية في مواجهة أباطرة القارة العجوز، ولا خيار لديه سوى الفوز ثم الفوز، وصولاً لاحتلال أوروبا، واللافت أن ناغلسمان يبلغ 36 عاماً فقط.

ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا يعتمد على نجوم بعضهم أكبر منه عمراً، مثل مانويل نوير البالغ 38 عاماً، فيما لا يتجاوز ناغلسمان 36 عاماً، كما أنه نجح في اقناع المايسترو توني كروس بتأجيل خطوة الاعتزال، ومعه النجم المخضرم توماس موللر، وكلاهما أصغر من المدير الفني بعامين فقط.

كما أن النجم الموهوب وصاحب الخبرة الكبيرة إلكاي غوندوغان جاهز هو الآخر لدعم الكتيبة الألمانية الساعية للسيطرة على قارة لا ترى في الوقت الراهن سوى فرنسا بقيادة "القنبلة مبابي"، ومنتخب "الأسود الثلاثة" الانجليزي الذي يملك التشكيلة الأكثر موهبة في تاريخه.

وقد حث ناغلسمان منتخب بلاده الخميس على استغلال الضغط الناتج عن استضافته نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2024 لصالحه، قبل المباراة الافتتاحية الجمعة أمام اسكتلندا في ميونيخ.

الألمان أبطال 3 مرات

وتوّجت ألمانيا بلقب البطولة القارية ثلاث مرات آخرها عام 1996، إلا أن النجاح لم يكن حليفها منذ بلوغها الدور نصف النهائي في كأس أوروبا 2016. مذاك، خرج "دي مانشافت" مرتين من دور المجموعات في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، وخسر أمام إنكلترا في دور ثمن النهائي في النسخة الاخيرة من كأس أوروبا (2020).

أقرّ ناغلسمان (36 عاماً) أنه "متوتر بعض الشيء" قبل مباراته الأولى مع ألمانيا في بطولة كبرى، وقال إنه طلب من لاعبيه تحمل الضغط أمام جماهيرهم وعلى أرضهم.

قال ناغلسمان أمام الصحافيين الخميس "أعتقد أنه من الطبيعي أن تشعر ببعض الضغط قبل البطولة وقبل المباريات المهمة مثل هذه".

الضغط "الإيجابي"

وتابع "في النهاية، هذا هو الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لي، عندما أتحدث مع لاعبي، فإن هذا الضغط هو شكل من أشكال الامتياز".

وأضاف "نحن بحاجة ببساطة إلى الاستمتاع بالتواجد في الملعب. هذا مهم للغاية. بدأ لاعبونا اللعب عندما كانوا في سن صغيرة. إنهم يحبونها (كرة القدم). إذا قمت بذلك بهذه الطريقة، فأنت تفعل ذلك بشكل صحيح. سنعمل على التغلب على الضغوط والفوز على اسكتلندا".

وبينما من المقرر أن يصل عشرات الآلاف من جماهير اسكتلندا إلى ميونيخ لحضور مباراة الافتتاح، قال ناغلسمان إن ألمانيا يجب أن تستفيد من "ميزة اللعب على أرضها" خلال البطولة.

الأبقار أكثر من البشر

وأردف مدرب بايرن ميونيخ السابق "إنه أمر جنوني، فأنا أنتمي إلى قرية يبلغ عدد سكانها 700 نسمة" وتابع مازحاً أن مسقط رأسه فيها "أبقار أكثر من الناس" و"الآن لدينا افتتاح كأس أوروبا في ميونيخ (الجمعة)، ونحن نتطلع إليه".

وتحدث قائد منتخب ألمانيا إيلكاي غوندوغان أيضا عن "الامتياز الكبير" و"الشرف المذهل" لقيادة الفريق المضيف إلى أرض الملعب.

قال لاعب خط وسط برشلونة الإسباني "إنه شيء لا يحدث كثيراً في مسيرتك. أن تكون جزءًا من هذا الفريق، وهذا البلد، وتمثيل الشعب الألماني هو شرف كبير".

عودة المايسترو كروس

وسلّط ناغلسمان الضوء على عملية إعادة لاعب الوسط المخضرم توني كروس (34 عاماً) الذي اعتزل اللعب دولياً عام 2021، إلى التشكيلة، كاشفاً أن الأمر استغرق بعض الوقت لإقناع الفائز بمونديال البرازيل 2014 بالعودة.

وأوضح "لقد استغرق الأمر فترة من الوقت لإقناعه لأنه أراد أن يعرف ما الذي سنغيره في المستقبل...".

وكان كروس أعلن انه سيضع حداً لمسيرته الكروية والتي توجها بفوزه بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني في بداية الشهر، مع نهاية منافسات البطولة القارية.

أثنى غوندوجان على مواطنه كروس الذي سيلعب معه في خط الوسط، قائلاً إن الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات "جعل الأمور الصعبة تبدو سهلة".