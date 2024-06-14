ميونيخ (ألمانيا): ترك المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملز فريقه بوروسيا دورتموند بعد 13 موسماً في صفوفه، بحسب ما أعلن الفريق الأصفر والأسود الجمعة.

ويأتي رحيل هوملز بعد يوم من الرحيل المفاجئ للمدرب إدين ترزيتش، بعد أسبوعين فقط من خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني.

وخلال فترتين مع "دي بوروسن"، أحرز هوملز لقب الدوري مرّتين والكأس مرتين، إلى جانب بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013 و2024.

كما احرز بطل العالم 2014 لقب الدوري ثلاث مرات في فترة أمضاها مع بايرن ميونيخ بين 2017 و2019.

قال هوملز (35 عاماً) في البيان "اعزائي المشجعين، انتهى وقتي مع الأصفر والأسود، بعد مجموع أكثر من 13 سنة. تشرّفت وسُعدت للعب مع بي في بي لهذا الوقت الطويل".

واختير هوملز ضمن تشكيلة الموسم القارية، بيد انه لم يُستدع لخوض نهائيات كأس أوروبا على أرضه والتي يستهلها "دي مانشافت" الجمعة أمام اسكتلندا في ميونيخ.

وانتقد هوملز خطط ترزيتش قبل المباراة النهائية، خصوصاً تركيزه على الجانب الدفاعي بدلاً من الهجومي. قال هوملز إن دورتموند كان "خاضعاً" وشعر "بالإهانة" للوقوف على الملعب بقميص دورتموند.

وكان هوملز كشف انه ينوي الاستمرار باللعب، مفضلاً البقاء في ألمانيا للبقاء إلى جانب ابنه المقيم في ميونيخ.