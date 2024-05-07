باريس : بلغ بوروسيا دورتموند المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثالثة في تاريخه بعدما جدد فوزه على مضيفه باريس سان جرمان بهدف نظيف، الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في إياب نصف النهائي.

ويدين بوروسيا دورتموند بانتصاره الى قطب دفاعه المخضرم ماتس هوملس (35 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد (50) برأسية متقنة.

وكان دورتموند حسم مباراة الذهاب الاربعاء الماضي في صالحه بهدف وحيد سجله مهاجمه نيكلاس فولكروغ.

ويلتقي دورتموند في المباراة النهائية المقررة في الاول من حزيران (يونيو) المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة الانكليزية، مع ريال مدريد الاسباني أو مواطنه بايرن ميونيخ اللذين يلتقيان الأربعاء إيابا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد (2 2 ذهابا في ميونيخ).

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها دورتموند المباراة النهائية في تاريخه بعد الاولى عام 1997 عندما توج باللقب على حساب يوفنتوس الايطالي 3 - 1 في ميونيخ، والثانية عندما خسر امام مواطنه بايرن ميونيخ 1 - 2 عام 2013 في ويمبلي بالذات.

ورد دورتموند الدين لسان جرمان الذي أقصاه من ثمن نهائي نسخة 2019 2020 حيث فاز 2 - 1 في دورتموند وخسر 0 - 2 في باريس.

والتقى الفريقان في دور المجموعات هذا الموسم ففاز سان جرمان 2 - 0 على أرضه وعاد بتعادل ثمين من دورتموند 1- 1.

فشل باريسي

في المقابل، فشل باريس سان جرمان في بلوغ النهائي الثاني في تاريخه بعد الاول الذي خسره أمام بايرن ميونيخ 0 - 1 في لشبونة عام 2020، وتبخر حلمه منذ شرائه من ملاكه القطريين عام 2011 في أن يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج باللقب بعد مرسيليا عام 1993.

ونجح دورتموند في فرض الحصار على مهاجمي باريس سان جرمان وتحديدا هدافه ونجمه كيليان مبابي الذي خاض مباراته الاخيرة بألوان النادي الباريسي في المسابقة بعدما أبلغ مسؤوليه برحيله في نهاية الموسم.