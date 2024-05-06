برلين: كان المهاجم نيكلاس فولكروغ يلعب في الدرجة الثانية قبل عامين، وبات اليوم على مشارف بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على ملعب ويمبلي، عندما يحل فريقه بوروسيا دورتموند الألماني ضيفا على باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء في إياب نصف النهائي.

أحرز اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا الهدف الوحيد في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ما أعطى دورتموند الأمل في الوصول إلى النهائي الأول في المسابقة منذ خسارته أمام غريمه بايرن ميونيخ في عام 2013، على ملعب ويمبلي أيضًا.

على النقيض من بريق باريس سان جرمان ونجمه كيليان مبابي، يظهر فولكروغ المثابر في الصورة، ليس فقط في التشكيلة الحالية للفريق تحت قيادة المدرب إيدين ترزيتش المولود في دورتموند، ولكن أيضًا في هوية النادي نفسه.

في حين أن دورتموند لا يزال الفريق الأضعف أمام باريس سان جرمان الغني بالأموال على الرغم من تفوقه الضئيل، فإن فولكروغ يتمتع بخبرة في التغلب على الصعاب.

لم يلعب فولكروغ في مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى هذا الموسم، وتعرضت آماله في الوصول إلى كامل إمكاناته لضربات عدة بسبب سلسلة من الإصابات الخطيرة.

غاب أربع مرات في مسيرته الاحترافية عن أكثر من نصف موسم، أبرزها من 2019 إلى 2020 عندما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

مثَّل فولكروغ ألمانيا باستمرار في منتخبات الفئات العمرية، لكنه لم يرتد قميص المنتخب الوطني الأول حتى عام 2022، عندما كان على بعد ثلاثة أشهر فقط من بلوغ سن الثلاثين.

سجَّل 11 هدفا في 15 مباراة، ما يعد دليلا على جودته في المنتخب الألماني.

انضم فولكروغ، الملقب بـ"الفجوة" بسبب سنه الأمامية المفقودة، إلى دورتموند في آب (أغسطس) الماضي قادما من فيردر بريمن، حيث فاز بلقب هداف الدوري الألماني الموسم الماضي.

لعب فولكروغ الذي استهل مسيرته الكروية في أكاديمية فيردر بريمن (2012 2014)، في صفوف أندية عدة (غرويثر فورث ونورمبرغ وهانوفر) قبل أن يعود الى فريقه الأم في عام 2019. لعب دورًا رئيسيًا في عودة بريمن إلى الدرجة الأولى في موسم 2021 2022.

مع اقتراب كأس أوروبا 2024، يعد فولكروغ المهاجم الأول في ألمانيا. كان اللاعب الوحيد في فريق دورتموند الذي تم استدعاؤه للمباريات الدولية الودية الأخيرة لألمانيا من قبل المدرب يوليان ناغلسمان.

أشاد نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق أليساندرو دل بييرو بفولكروغ بعد مباراة الذهاب، قائلاً إنه "في مستوى آخر".

وأضاف دل بييرو الذي يعمل محللا تلفزيونيا حاليا لشبكة "سي بي أس" أنه "ليس سريعاً، وليس قوياً جداً، لكنه فعال جدا. لقد تم التقليل من شأنه".

وتابع "إنه تهديد حقيقي في منطقة الجزاء. إنه مهاجم حقيقي. لقد شاهدنا هدفه. حصل في الشوط الأول على فرصة للتسديد، لكنه مرر الكرة بهدوء إلى (النمسوي) مارسيل سابيتسر. تمريرة رائعة".

"لا يعني شيئا بعد"

وبينما لم يتوقع الكثير من الناس أن يصل دورتموند أو فولكروغ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حتى قبل بضعة أشهر، قال المهاجم إنه يؤمن دائمًا بنفسه وبالفريق.

وأضاف "إذا لم أستطع أن أتخيل ذلك، فلا أعتقد أنني سأكون هنا للعب دوري أبطال أوروبا واللعب للمنتخب الوطني".

وتابع "لكنني سعيد جدًا بوجودي هنا لأننا كفريق نستحق أن نكون في الدور نصف النهائي".

وأردف قائلا "من الجيد أن نتقدم 1 0 لكن هذا لا يعني شيئًا حتى الآن. نحتاج إلى العمل بشكل جيد هذا الأسبوع للاستعداد لمباراة الإياب".

يعول دورتموند، الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 1997، على بعض الخبرة في الذهاب بعيداً في المسابقة.

لعب القائدان ماتس هوملس وماركو ريوس الذي أعلن الجمعة أنه سيترك النادي في نهاية الموسم، مع دورتموند في نهائي عام 2013.