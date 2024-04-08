مدريد : يغيب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي عن فريقه اتلتيكو مدريد الاسباني في مواجهة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم امام بوروسيا دورتموند الالماني بسبب الاصابة، وفقًا لما كشفه النادي الاثنين.

ويحلّ دورتموند ضيفا في ميتروبوليتانو الاربعاء لكن المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني سيفتقد لخدمات مهاجمه البالغ 30 عامًا بسبب إصابة عضلية في قدمه اليسرى.

ولم يحدد اتلتيكو مدة غيابه لكن وسائل اعلام اسبانية ذكرت انّه قد يغيب لثلاثة اسابيع، بما يعني غيابه منطقيًا عن لقاء الاياب المقرر في 16 الحالي في ألمانيا.