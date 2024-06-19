شتوتجارت: أصبح منتخب ألمانيا أول المنتخبات المتأهلة للدور المقبل في نهائيات يورو 2024، وذلك بعد التفوق بهدفين دون رد على المجر

الأربعاء، وقدم الألمان أوراق اعتمادهم في قائمة أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

بالعودة للمباراة فقد سجل المتألق جمال موسيالا الهدف الأول للألمان في الدقيقة 22، وحسمها نجم برشلونة إلكاي غوندوغان بهدف آخر في الدقيقة 67، ويمكن لألمانيا أن تحلم باللقب في ظل التوهج الكبير للثنائي موسيالا وغوندوغان، وكذلك بقية عناصر المنتخب، كما أثبت العملاق مانويل نوير أنه الرقم الصعب في حماية عرين الألمان على الرغم من مطالبة الجماهير الألمانية بمشاركة تير شتيغن أساسياً.

وعلى الرغم من شجاعة المنتخب المجري في ظل التحلي بالرغبة الهجومية في بعض فترات المباراة دون أن يخشى قوة الهجوم الألماني، إلا أن الفارق في القدرات بدا كبيراً لمصلحة الألمان، ليحسمها نجوم المانشافت في نهاية المطاف.

وكان المانشافت قد سحق إسكتلندا في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل واحد، ولكن في ظل ضعف الكرة الاسكتلندية ترقب الملايين حول العالم كيف سيكون أداء الألمان أمام المجر.

وبذلك كسبت ألمانيا الأربعاء ورقة التأهل للدور المقبل، إثر فوزها على المجر في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية 2024، وسحقت ألمانيا مبكرا إسكتلندا عندما أمطرت شباكها 5-1 في المباراة الافتتاحية الجمعة، فيما سقطت المجر السبت أمام سويسرا 3-1.

وسوف تلتقي ألمانيا مع سويسرا الأحد المقبل في مباراة تأكيد الجدارة، إلا أنه من المتوقع أن يقوم المدرب الشاب ناغلسمان بمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بقوة في المباراتين الماضيتين.



