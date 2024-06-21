إيلاف من ميونيخ: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية صوب ملعب ريد بول أرينا في لايبتزج بألمانيا لمتابعة مباراة هولندا وفرنسا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة أوروبا للأمم "يورو 2024".

ومن المنتظر أن يتواجد كيليان مبابي على مقاعد بدلاء فرنسا مرتدياً القناع لحماية أنفه المصاب، وقد يلجأ المنتخب الفرنسي لنجمه في حال احتاج لمشاركته لبعض الوقت في المباراة، لكنه وفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية سوف يبدأ احتياطاً الليلة.

إليكم مواعيد المباريات التي تقام الجمعة بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي:

- سلوفاكيا – أوكرانيا (4 عصراً) : eIN Sports HD Max1- علي محمد علي

- بولندا – النمسا (7 مساءاً) : beIN Sports HD Max2- خليل البلوشي

- هولندا – فرنسا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max1 – عصام الشوالي