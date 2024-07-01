لوس انجليس: حجزت الإكوادور بطاقتها إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، المقامة نسختها الـ48 في الولايات المتحدة، بفضل فارق هدف عن المكسيك، وذلك بعد تعادلها السلبي مع الأخيرة الأحد في أريزونا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة التي أنهتها فنزويلا بالعلامة الكاملة بفوزها الكبير على جامايكا 3 0.

وكانت المكسيك بحاجة إلى الفوز بالمباراة بسبب تخلفها بفارق الأهداف عن الإكوادور بعدما حقق كل منهما انتصاراً وحيداً في الجولتين الأوليين، لكن "إل تري" عجز عن الوصول إلى الشباك رغم الضغط الهائل لاسيما في أواخر اللقاء.

وتألق الحارس الإكوادوري ألكسندر دومينغيس في صد محاولة يوهان فاسكيس في الدقيقة 71، أي بعد 6 دقائق على تدخل القائم لصد تسديدة من مسافة قريبة لسانتياغو خيمينس.

واعتقد المكسيكيون أنهم حصلوا على فرصتهم لخطف النقاط الثلاث والتأهل حين احتُسِبت لهم ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع نتيجة سقوط غييرمو مارتينيس في المنطقة المحرمة بعد تدخل من فيليكس توريس.

لكن حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" تدخل لإلغاء ركلة الجزاء بعدما تبين أن توريس أصاب الكرة قبل سقوط مارتينيس، لتحسم الإكوادور بذلك البطاقة الثانية للمجموعة بسبب فارق هدف واحد (+1 لها مقابل 0 للمكسيك).

وتلتقي الإكوادور في ربع النهائي الخميس في هيوستن مع الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم التي تصدرت المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، على غرار فنزويلا التي أنهت الثانية بانتصار ثالث توالياً وجاء بنتيجة كبيرة على جامايكا 3 0 في لقاء سجلت خلاله جميع الأهداف في الشوط الثاني.

وافتتح إدوارد بيلو التسجيل في الدقيقة 49 بكرة رأسية بعد عرضية متقنة من جون أرامبورو، قبل أن يدخل المخضرم سالومون روندون على الخط بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة من يانغيل هيريرا.

ووجهت فنزويلا الضربة القاضية لجامايكا حين أضافت الهدف الثالث في الدقيقة 85 عبر إريك راميريس إثر تمريرة بينية من كيرفين أندرادي.