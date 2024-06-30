إيلاف من كولن (ألمانيا) : تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة الأوروبية صوب شتوتغارت يوم الجمعة المقبل لمتابعة قمة قمم الكرة الأوروبية بين اسبانيا وألمانيا في ربع نهائي أمم أوروبا، وذلك بعد التفوق الاسباني الكاسح على جورجيا 4-1 في دور الـ 16 ليورو 2024.

الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الاسبانية تفاعل سريعاً مع المباراة، ورفع سقف التحدي بطريقة مثيرة، بعنوان يقول :"ألمانيا ترتعش"، أما صحيفة "آس" فقالت :"منتخب اسبانيا المخيف قادم يا ألمانيا".

أثبت "لافوريا روخا" أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب بهذه العناصر الشابة الواعدة، ويبدو أن الاسبان لهم من اسمهم نصيب، فهو منتخب "الغضب الأحمر" أو كما يقول الاسبان "لاوفوريا روخا".

الشوط الأول الخادع

موقعة اسبانيا جورجيا خدعت المتابعين في الشوط الأول، بعد أن تخيل الملايين حول العالم أن هناك ملامح مفاجأة مدوية جديدة تتشكل بعد أن تقدم الجورجيون بهدف عكسي سجله روبين لو نورماند في مرماه في الدقيقة 18، ولكن رودريغو نجح في التعادل لاسبانيا في الدقيقة 39.

الغضب الاسباني يعود

أما مجريات الشوط الثاني فقد شهدت عودة الوجه الاسباني الغاضب، وتسجل 3 أهداف، ليتمكن الاسبان من سحق الحلم الجورجي والذي كان يتجاوز المستطيل الأخضر، فقد كان كفاراتسخيليا ورفاقه يسعون لغزو أوروبا كروياً في ظل رفض الاتحاد الأوروبي انضمام جورجيا سياسياً واقتصادياً للقارة الأوروبية، أي التمتع بالعضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي.

بالعودة للمباراة في شوطها الثاني فقد تسيد الاسبان هذا الشوط طولاً وعرضاً، وسجل فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 75 أحرز نيكو ويليامز الهدف الثالث، قبل أن يختتم داني أولمو التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة 83.

كسر العظم.. الجمعة

وبذلك يترقب العالم موقعة ألمانيا واسبانيا في ربع النهائي، وهو الاختبار الحقيقي الأول للمنتخبين، خاصة أن كلاهما يسعى لمواصلة المشوار والفوز باللقب، كما أن هناك صراعاً تاريخياً كروياً بينهما، خاصة على مستوى منافسات بطولة أمم أوروبا.