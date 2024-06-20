إيلاف من مدريد: احتفلت "ماركا" الاسبانية بالتفوق الكاسح للمنتخب الاسباني على نظيره الإيطالي في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بنهائيات يورو 2024، وعلى الرغم من الفوز الاسباني بهدف وحيد ومن "نيران إيطالية صديقة"، إلا أن الأداء المبهر للاسبان، واهدار ما يقرب من 10 أهداف، يرفع من سقف الطموحات الاسبانية بالحصول على البطولة القارية.

وقالت ماركا في تقريرها عبر موقعها الالكتروني عقب نهاية المباراة:"كي تلعب ضد إيطاليا عليك أن تنسى حماس النشيد الوطني الإيطالي، وماركة أرماني، اسبانيا كانت ترتدي أرماني اليوم، وعليك أن تنسى النجوم الأربعة فوق قميص إيطاليا، وعليك أن تنسى بوفون وباجيو ونجومهم في كل العصور".

تابعت :"انتهت التجارب وبدأت أسبانيا، في تمرين شخصيتها على أن تكون بطلة أوروبا 2024، والعمل المثير الذي قام به الفريق الإسباني طوال المباراة أسفر عن الغاء المنتخب الإيطالي كروياً".

ونجح الحارس دوناروما في انقاذ إيطاليا من عدة أهداف محققة طوال المباراة، فقد اختبرت إسبانيا دوناروما بالتناوب، وكان حارس باريس سان جيرمان متألقاً مثل حراس ايطاليا الكبار زوف وبوفون وأفسد الأداء الإسباني الرائع.

لم يكن هناك خجل في أداء فريق دي لا فوينتي، بل كان الأداء هجومياً واثقاً، وفي المقابل ارتدى رجال سباليتي معاطفهم وتراجعوا وانتظروا فرصة لخطف هدف.

إيطاليا الحالية لا تتمتع بأسلوب مالديني أو توتي أو ديل بييرو أو باجيو أو كونتي أو بيرلو، بسحرها الخرافي في تحقيق النتائج الإيجابية، لديهم الآن باستوني أو باريلا أو كييزا، و لا يوجد نجوم كبار يمكن الاعتماد عليهم. لقد تشبثوا فقط بكبرياء اللحظة الأخيرة لمحاولة تخويف أوناي.

وأكملت الصحيفة الاسبانية :"وصل مستودع الفرص الإسبانية إلى البحر الأدرياتيكي، ولكنها انتهت بهدف وحيد أحرزه الطليان في مرماهم"