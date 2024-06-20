إيلاف من فرانكفورت: خيب المنتخب الانجليزي توقعات جماهيره بالتعادل 1-1 مع المنتخب الدنماركي في ثاني جولات مرحلة المجموعات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، وعلى الرغم من الأسماء الكبيرة إلا أن الانجليز ظهروا بصورة سيئة.

المنتخب الانجليزي تقدم بهدف هاري كاين في الدقيقة 18، بعد أداء جيد في بداية المباراة، ولكن المنتخب الدنماركي عاد بقوة لأجواء المواجهة، وفرض ايقاعة على المباراة، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 34 عن طريق مورتين هجولماند، وفي الشوط الثاني لم يظهر المنتخب الانجليزي بصورة تعبر عن قدرته على حسم المباراة.

انتقادات حادة

التعادل بين الدنمارك وانجلترا جعل الاحتمالات جميعها قائمة في هذه المجموعة، وفي تفاعل فوري مع التعادل المخيب للآمال، قالت صحيفة "الصن" اللندنية أن الأسود الثلاثة منتخب يتم ترويضه بسهولة، وأشارت إلى أن هناك مليون ميل تفصل الانجليز عن عرش أوروبا إذا استمروا في تقديم هذه المستويات المتواضعة قياساً بقدرات وأسماء النجوم، وعلى رأسهم كاين، ووكر، ورايس، وفودين، بيلينغهام، وقائمة طويلة من ألمع النجوم.

كاين الرابح الوحيد

عادل هاري كاين قائد منتخب إنجلترا الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي مايكل أوين وواين روني نجمي الكرة الإنجليزية السابقين، وسجل كاين هدف التقدم لمنتخب إنجلترا في شباك الدنمارك خلال المباراة المقامة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وبات هاري كاين ثالث لاعب يسجل في 4 بطولات كبرى منفصلة لإنجلترا (كأس العالم 2018 ، يورو 2020 ، كأس العالم 2022 ، يورو 2024) ، بعد مايكل أوين وواين روني، وفقاً لموقع جول العالمي.

كما عزز هاري كاين صدارته في سباق هدافي إنجلترا في البطولات الكبرى بعدما وصل إلى هدفه رقم 13.

