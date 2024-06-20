إيلاف من ميونيخ: في أحد أكثر الأيام الواعدة بالإثارة في منافسات "يورو 2024" تقام اليوم (الخميس) 3 مباريات ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات، أهمها موقعة إيطاليا واسبانيا، ولكل منهما 3 نقاط، ومباراة انكترا والدانمارك.

إليكم مواعيد المباريات بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي:

- سلوفينيا – صربيا (4 عصراً) : beIN Sports HD Max1- عصام الشوالي

- انكلترا – الدنمارك (7 مساءاً) : beIN Sports HD Max2- خليل البلوشي

- اسبانيا– إيطاليا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max1 – علي سعيد الكعبي