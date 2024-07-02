ميونيخ (ألمانيا) : يتقدمون في هدوء، ويتسللون في الخفاء، هذا ما يفعله المنتخب الهولندي بنعومة، فيما تعاني فرنسا في الطريق، وينشغل الألمان بالاسبان، ويقدم الانكليز أسوأ مستوياتهم، مما يعني أن هولندا أصبحت مع المرشحين للقب.

فقد انضم المنتخب الهولندي حامل اللقب مرة واحدة، الى ركب المتأهلين للدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 ألمانيا بفوز كاسح على رومانيا 3-0 الثلاثاء في ميونيخ ضمن الدور ثمن النهائي.

وتناوب كل من كودي خاكبو (20) والبديل دونيل مالن (83 و90+3) على تسجيل اهداف المنتخب البرتقالي، لتضرب هولندا موعدًا في دور الثمانية مع الفائز بين النمسا وتركيا اللتين تلتقيان في وقت لاحق اليوم.

ومحا المنتخب الهولندي خيباته في الدور الاول، بعد ان وقع في مجموعة صعبة ضمّت فرنسا وصيفة بطل العالم، النمسا المتألقة مع المدرب رالف رانغنيك، لتتأهل هولندا بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، بأربع نقاط من فوز على بولندا وتعادل مع فرنسا.

ولم تمرّ الخسارة امام النمسا (2-3) من دون انتقادات لاذعة لمنتخب الطواحين، إذ تعرّض قلب الدفاع فيرجيل فان دايك لهجوم شديد من نجم المنتخب السابق رافايل فان در فارت الذي وصف أداءه بـ"المخزي" وينقصه الشغف ضد النمسا.

أول مرة منذ 2008

ونجحت هولندا حاملة لقب 1988 في ألمانيا ايضًا، في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2008 وهو الدور عينه الذي وصلته في مونديال قطر 2022، قبل ان تخرج بركلات الترجيح امام الارجنتين التي أحرزت اللقب لاحقا.

في المقابل، توقفت مغامرة رومانيا العائدة للمشاركة في المسابقة القارية بعد غياب لثمانية أعوام، بعد أن فاجأت الجميع بتصدر مجموعتها في الدور الاول بفوز كاسح على أوكرانيا افتتاحا 3-0 قبل ان تخسر من بلجيكا 0-1 وتتعادل مع سلوفاكيا في الجولة الاخيرة 1-1 في مجموعة تساوت فيها المنتخبات الأربعة بأربع نقاط في سابقة من نوعها.

ولم تكن إنطلاقة المباراة مثالية بالنسبة للمنتخب الهولندي إذ عانت بمواجهة الهجمات المرتدة للمنتخب الروماني الباحث عن تكرار فوزه على المنتخب الهولندي بعد تصفيات كأس أوروبا 2008، وكانت اولى فرص المباراة بعد مرور 11 دقيقة عندما تلقى ممفيس ديباي كرة بينية قبل ان يتدخل الحارس الروماني فلورين نيتا لابعاد اي خطورة.

ردّت رومانيا بعد أربع دقائق من تسديدة لدنيس دراغوش مرّت فوق القائم (15).

"خاكبو ليفربول" يظهر

ولم يتأخر المنتخب البرتقالي لإنتزاع التقدم عن طريق خاكبو بطريقة رائعة بعد ان تلقى الكرة على الجهة اليسرى قبل ان يتوغل نحو المنطقة ويطلق قذيفة في الزاوية القريبة (20).

وهذا الهدف الثالث لخاكبو في النهائيات القارية الحالية مع تمريرة حاسمة، ليتساوى مع ثلاثة لاعبين آخرين في صدارة ترتيب الهدافين هم جورج ميكوتادزه (جورجيا)، جمال موسيالا (ألمانيا) وإيفان سخرانس (سلوفاكيا).

وترك الهدف تأثيرا سلبيا على الفريق الروماني الذي تراجع الى الخلف، مقابل شبه سطوة لرجال المدرب رونالد كومان.

البحث عن الثاني

وواصل الهولنديون تهديد المرمى الروماني بحثا عن هدف ثان، لكن رأسية فان دايك ارتدت من القائم (58)، قبل ان يتصدى نيتا لتسديدة خاكبو (62) وسط قلق هولندا من اي عودة لرومانيا، الا انّ الاخيرة افتقدت للنوعية والقدرة على خرق الدفاع الهولندي.

وشهدت الدقيقة 64 إلغاء هدف لخاكبو من مسافة قريبة بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في أيه آر" بسبب التسلل.

وجاءت الضربة القاضية لآمال المنتخب الروماني قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الاصلي بعد مجهود رائع لخاكبو المتألق الذي شقّ طريقه بصعوبة في عمق منطقة رومانيا قبل ان يمرر لدونييل مالن الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (83).

وأنهى مالن الذي كان قد سجّل هدفا عكسيا في مباراة النمسا أي آمال للمنتخب الروماني بعد ان سجّل في الوقت بدل عن الضائع من هجمة مرتدة مستغلا تقدم المنتخب الروماني مسجلا ثاني اهدافه في المباراة والبطولة بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني (90+3).