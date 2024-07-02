إيلاف من لايبزغ: تمكن المنتخب التركي من تحقيق الفوز على نظيره النمساوي بنتيجة 2-1 الثلاثاء، في ختام مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية في ملعب ريد بول أرينا بمدينة لايبزغ الألمانية. وبذلك فشل المنتخب النمساوي من تحقيق إنجاز ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما يبلغ المنتخب التركي هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2000 و2008. وسجل المدافع مريح ديمرال هدفي المنتخب التركي ليفرض نفسه نجما للقاء. بينما قلص مايكل غريغوريتش هدف بلاده الوحيد. وجاءت الأهداف الثلاثة إثر ركلات ركنية.

بلغ المنتخب التركي الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه الثلاثاء بنتيجة 2-1 على المنتخب النمساوي في ملعب ريد بول أرينا بمدينة لايبزغ الألمانية.

على الجانب الآخر فشل المنتخب النمساوي في تأهل كان ليكون الأول في تاريخه إلى هذا الدور.

وأحرز المدافع مريح ديمرال هدف المباراة الأول في أول دقيقة من المباراة إثر ركلة ركنية ارتدت من الدفاع وحارس المرمى النمساوي ارتمى لها ديمرال وسددها قوية في سقف المرمى.

وعاد ديمرال نفسه في الدقيقة 61 ليحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده برأسية ممتازة إثر ركلة ركنية أخرى فشل حارس المرمى النمساوي باتريك بينتز من إبعادها.

ولكن النمساوي مايكل غريغوريتش تمكن من إحراز هدف لبلاده بعد أن وصلته الكرة من ركلة ركنية أيضا في الدقيقة 66.

وعلى الرغم من أدائه القوي الذي أدى لتصدره مجموعته أمام هولندا وفرنسا القويتين، لم تفلح محاولات المنتخب النمساوي على مدى شوطي المباراة بإدراك التعادل، بفضل الصلابة الدفاعية للأتراك.

وستواجه تركيا في الدور القادم منتخب هولندا الفائز بدوره بقوة على رومانيا 3-0.