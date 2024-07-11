إيلاف من مدريد: أشادت صحيفة "ماركا" المدريدية بالمتسويات التي يقدمها إيمريك لابورت قلب دفاع منتخب اسبانيا ونادي النصر السعودي، وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أن لابورت بتوهجه في بطولة أوروبا هو دليل براءة الدوري السعودي من الاتهام بأنه يجعل اللاعبين أقل تنافسية ولياقة وسرعة، بالنظر إلى قوة الأندية الأوروبية وبطولات الدوري بها مقارنة مع الدوري السعودي.

وقال التقرير الاسباني :"أداؤه الرائع ينفي الحجة القائلة بأن أولئك الذين يلعبون هناك في السعودية ليس لديهم السرعة اللازمة للمنافسة في أوروبا، إيمريك لابورت هو أفضل قلب دفاع في اليورو، ومنذ أن دخل التشكيلةالأساسية ضد إيطاليا، أظهر صاحب القميص رقم 14 في إسبانيا في كل مباراة الأداء المبهر".

ضجيج بلا منطق

وأضاف تقرير الصحيفة الاسبانية :"كان هناك الكثير من الضجيج حول لابورت في بداية المعسكر التدريبي، ولكن من الداخل كان من الواضح دائمًا أنه سيكون قائد الدفاع، ولكن قبل وقت طويل من بدء بطولة أوروبا، كان هناك شك في أن اللعب في المملكة العربية السعودية لا يتمتع بالسرعة اللازمة للمنافسة كما هو مطلوب في أوروبا"، وأوضح دي لا فوينتي: "إنه يلعب أكثر مما كان عليه عندما كان لاعبًا في مانشستر سيتي".

لقد أوضح تطور المنافسة أن قلب دفاع النصر يلعب بنفس الوتيرة، أو أفضل، من المنافسين الذين واجههم. في تعامله مع الكرة وقراءته للمباراة، أثبت أنه الأفضل في كأس أوروبا. قائمة التمريرات الطويلة والميزة الحقيقية عندما تحاول الفرق المتنافسة خنق رودري وفابيان، حيث يقوم لابورت بدور مهم في تحرير وسط الملعب أيضاً.

ليس لابورت فقط

لم يكن لابورت السفير الجيد الوحيد للدوري السعودي في بطولة يورو 2024، فقد تمكن ديميرال لاعب الأهلي بتسجيله في مرمى النمسا من أخذ بلاده إلى ربع النهائي، وهي المباراة التي خسرها بسبب لفتة سياسية. وفي فرنسا، اختير نجولو كانتي ( لاعب الاتحاد) أفضل لاعب في مباراة لفرنسا.

